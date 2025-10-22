https://1prime.ru/20251022/pomosch-863824864.html

ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи

ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи - 22.10.2025, ПРАЙМ

ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи

Евросоюз выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро в форме льготных кредитов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T23:24+0300

2025-10-22T23:24+0300

2025-10-22T23:24+0300

экономика

финансы

мировая экономика

египет

брюссель

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро в форме льготных кредитов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали в среду в Брюсселе еврокомиссар Валдис Домбровскис и министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат. Сообщается, что вместе с первым траншем кредита в размере одного миллиарда евро, выделенным в конце 2024 года, общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Египту достигнет 5 миллиардов евро. Всего же в рамках Стратегического и всеобъемлющего партнерства ЕС взял на себя обязательство оказать Египту финансовую поддержку в размере 7,4 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20251014/germaniya-863479079.html

египет

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, египет, брюссель, ес