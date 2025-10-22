https://1prime.ru/20251022/pomosch-863824864.html
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро в форме льготных кредитов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали в среду в Брюсселе еврокомиссар Валдис Домбровскис и министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат. Сообщается, что вместе с первым траншем кредита в размере одного миллиарда евро, выделенным в конце 2024 года, общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Египту достигнет 5 миллиардов евро. Всего же в рамках Стратегического и всеобъемлющего партнерства ЕС взял на себя обязательство оказать Египту финансовую поддержку в размере 7,4 миллиарда евро.
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи
