Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/pomosch-863824864.html
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи - 22.10.2025, ПРАЙМ
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи
Евросоюз выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро в форме льготных кредитов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T23:24+0300
2025-10-22T23:24+0300
экономика
финансы
мировая экономика
египет
брюссель
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро в форме льготных кредитов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали в среду в Брюсселе еврокомиссар Валдис Домбровскис и министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат. Сообщается, что вместе с первым траншем кредита в размере одного миллиарда евро, выделенным в конце 2024 года, общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Египту достигнет 5 миллиардов евро. Всего же в рамках Стратегического и всеобъемлющего партнерства ЕС взял на себя обязательство оказать Египту финансовую поддержку в размере 7,4 миллиарда евро.
https://1prime.ru/20251014/germaniya-863479079.html
египет
брюссель
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, египет, брюссель, ес
Экономика, Финансы, Мировая экономика, ЕГИПЕТ, Брюссель, ЕС
23:24 22.10.2025
 
ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи

ЕС выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 млрд евро

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 22 окт – ПРАЙМ. Евросоюз выделит Египту второй транш макрофинансовой помощи в размере 4 миллиардов евро в форме льготных кредитов, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали в среду в Брюсселе еврокомиссар Валдис Домбровскис и министр планирования, экономического развития и международного сотрудничества Египта Рания аль-Машат.
Сообщается, что вместе с первым траншем кредита в размере одного миллиарда евро, выделенным в конце 2024 года, общая сумма макрофинансовой помощи ЕС Египту достигнет 5 миллиардов евро.
Всего же в рамках Стратегического и всеобъемлющего партнерства ЕС взял на себя обязательство оказать Египту финансовую поддержку в размере 7,4 миллиарда евро.
Анналена Бербок
В Германии набросились на Бербок из-за случившегося в Египте
14 октября, 05:17
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаЕГИПЕТБрюссельЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала