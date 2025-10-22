В России выросли цены производителей промышленных товаров

https://1prime.ru/20251022/proizvoditeli-863816273.html

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в сентябре выросли на 0,5% в месячном выражении после роста на 1,1% в августе, в годовом - снизились на 0,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100,5%, по сравнению с декабрем 2024 года – 98,4%", - говорится в сообщении. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в сентябре снизились на 1,2% после роста на 1,4% в августе; в годовом выражении зафиксировано снижение на 14,9%. В обрабатывающих производствах цены производителей в сентябре выросли на 0,6% после нулевой динамики в августе; в годовом выражении – увеличились на 1,3%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром в сентябре рост цен производителей замедлился до 3% в месячном выражении с 9,1% в августе; в годовом они увеличились на 17,9%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов рост цен в сентябре замедлился до 0,1% с 1,3% месяцем ранее; в годовом выражении цены поднялись на 6,6%.

