Промпроизводство в России в сентябре замедлило рост
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре 2025 года замедлило рост до 0,3% в годовом выражении с 0,5% в августе, в месячном выражении выросло на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. По итогам третьего квартала промышленность выросла на 0,5% в годовом выражении. Во втором квартале рост промпроизводства в РФ составил 1,6%, в первом - 0,1%. С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство снизилось на 1%, при этом за январь-сентябрь промышленность выросла на 0,7% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в сентябре в годовом выражении выросла на 0,2% (впервые в 2025 году) после снижения на 2,5% в августе; в январе-сентябре снижение составило 2,1% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре замедлила рост до 0,4% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее; в январе-сентябре – выросла на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в сентябре в годовом выражении снижение производства замедлилось до 0,9% после 5,6% в августе; в январе-сентябре - составило 3,6%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром промышленность выросла в снтябре на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,2% месяцем ранее; за девять месяцев снижение составило 1,9%.
