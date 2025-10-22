Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Промпроизводство в России в сентябре замедлило рост - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/promproizvodstvo-863816427.html
Промпроизводство в России в сентябре замедлило рост
Промпроизводство в России в сентябре замедлило рост - 22.10.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в России в сентябре замедлило рост
Промышленное производство в России в сентябре 2025 года замедлило рост до 0,3% в годовом выражении с 0,5% в августе, в месячном выражении выросло на 0,6%,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:54+0300
2025-10-22T19:54+0300
экономика
промышленность
россия
рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_391b6cf37427a2e94f81a1011fe9fda7.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре 2025 года замедлило рост до 0,3% в годовом выражении с 0,5% в августе, в месячном выражении выросло на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. По итогам третьего квартала промышленность выросла на 0,5% в годовом выражении. Во втором квартале рост промпроизводства в РФ составил 1,6%, в первом - 0,1%. С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство снизилось на 1%, при этом за январь-сентябрь промышленность выросла на 0,7% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в сентябре в годовом выражении выросла на 0,2% (впервые в 2025 году) после снижения на 2,5% в августе; в январе-сентябре снижение составило 2,1% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре замедлила рост до 0,4% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее; в январе-сентябре – выросла на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в сентябре в годовом выражении снижение производства замедлилось до 0,9% после 5,6% в августе; в январе-сентябре - составило 3,6%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром промышленность выросла в снтябре на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,2% месяцем ранее; за девять месяцев снижение составило 1,9%.
https://1prime.ru/20251022/ugol-863815789.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83283/34/832833458_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d48d4dead2be3316ef9737b5b59411f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, рф, росстат
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, РФ, Росстат
19:54 22.10.2025
 
Промпроизводство в России в сентябре замедлило рост

Росстат: промпроизводство в России в сентябре замедлило рост до 0,3%

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Череповецкий металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в сентябре 2025 года замедлило рост до 0,3% в годовом выражении с 0,5% в августе, в месячном выражении выросло на 0,6%, свидетельствуют данные Росстата. По итогам третьего квартала промышленность выросла на 0,5% в годовом выражении.
Во втором квартале рост промпроизводства в РФ составил 1,6%, в первом - 0,1%.
С исключением сезонного и календарного факторов в сентябре текущего года промышленное производство снизилось на 1%, при этом за январь-сентябрь промышленность выросла на 0,7% в годовом выражении.
Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в сентябре в годовом выражении выросла на 0,2% (впервые в 2025 году) после снижения на 2,5% в августе; в январе-сентябре снижение составило 2,1% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в сентябре замедлила рост до 0,4% в годовом выражении с 2,4% месяцем ранее; в январе-сентябре – выросла на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года.
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов в сентябре в годовом выражении снижение производства замедлилось до 0,9% после 5,6% в августе; в январе-сентябре - составило 3,6%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром промышленность выросла в снтябре на 1,2% в годовом выражении после снижения на 0,2% месяцем ранее; за девять месяцев снижение составило 1,9%.
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Росстат сообщил о росте добычи угля в России
19:46
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯРФРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала