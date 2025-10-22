https://1prime.ru/20251022/putin-863787312.html

WSJ: телефонный разговор Путина и Трампа дал надежду на встречу

WSJ: телефонный разговор Путина и Трампа дал надежду на встречу - 22.10.2025, ПРАЙМ

WSJ: телефонный разговор Путина и Трампа дал надежду на встречу

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча глав двух государств всё-таки... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T01:39+0300

2025-10-22T01:39+0300

2025-10-22T01:39+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

вашингтон

рф

дональд трамп

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863787312.jpg?1761086342

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа дал Вашингтону надежду на то, что встреча глав двух государств всё-таки может состояться, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее Трамп, говоря о встрече с Путиным, заявил, что пока не было принято решение, так как ему не хотелось бы терять время впустую. Он добавил, что в течение двух дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с президентом России. "В телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Путин дал понять, что он открыт к обсуждению некоторых вопросов, которые могли бы помочь преодолеть расхождения в позициях США и России. Это дало некоторую надежду на проведение нового саммита Трампа и Путина в будущем, даже если он не произойдёт так быстро, как Трамп впервые обозначил после объявления о предстоящей встрече в Будапеште", - говорится в сообщении. На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.

сша

вашингтон

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, вашингтон, рф, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков