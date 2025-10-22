Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/putin-863803695.html
Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи
Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи - 22.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2025", отметив,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T13:30+0300
2025-10-22T13:30+0300
россия
здоровье
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/29/833142979_0:184:2323:1491_1920x0_80_0_0_fc00451b7ce8eab29bc2a0b95d0b1b19.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2025", отметив, что сегодня важно повышать качество и доступность медпомощи, активно внедряя в практику новые цифровые технологии. Путин отметил, что за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения, обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения. "Сегодня важно последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи, а для этого активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации и, конечно, оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент выразил уверенность в том, что выработанные в ходе конгресса предложения и рекомендации помогут решению ответственных задач, а также будут содействовать совершенствованию государственной политики в области здравоохранения, углублению содержательного международного партнёрства.
https://1prime.ru/20251014/vrachi-863489838.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/29/833142979_0:0:2323:1743_1920x0_80_0_0_231a5935af482fd0770b5f96536cc189.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, здоровье, владимир путин
РОССИЯ, Здоровье, Владимир Путин
13:30 22.10.2025
 
Путин призвал повышать качество и доступность медпомощи

Путин: важно повышать качество медпомощи, внедряя цифровые технологии

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота Медицинского центра Дальневосточного федерального университета
Работа Медицинского центра Дальневосточного федерального университета - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Работа Медицинского центра Дальневосточного федерального университета. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников IV Национального конгресса с международным участием "Национальное здравоохранение – 2025", отметив, что сегодня важно повышать качество и доступность медпомощи, активно внедряя в практику новые цифровые технологии.
Путин отметил, что за прошедшие годы форум убедительно доказал свою востребованность, предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения, обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения.
"Сегодня важно последовательно повышать качество и доступность медицинской помощи, а для этого активнее внедрять в практику новые медицинские и цифровые технологии, методы диагностики, лечения и реабилитации и, конечно, оснащать больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты современным оборудованием, уделять особое внимание подготовке кадров. От этого напрямую зависит укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни наших граждан", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность в том, что выработанные в ходе конгресса предложения и рекомендации помогут решению ответственных задач, а также будут содействовать совершенствованию государственной политики в области здравоохранения, углублению содержательного международного партнёрства.
Врач - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Вице-премьер России рассказала о трудоустройстве врачей-стажеров
14 октября, 13:10
 
РОССИЯЗдоровьеВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала