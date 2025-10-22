Маск заявил, что роботы вытеснят людей с рабочих мест

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем людям работать можно будет по желанию, потому что их вытеснят с рабочих мест искусственный интеллект (ИИ) и роботы. "Искусственный интеллект и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию, к примеру, выращивать свои овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине", - написал предприниматель в социальной сети X. Так Маск ответил на пост американского предпринимателя Джейсона Калаканиса о том, что компания Amazon в будущем заменит автоматизацией 600 тысяч работников. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля 2024 года отметил, что искусственный интеллект создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно. Маск 23 декабря прошлого года сказал, что ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году.
2025
технологии, антониу гутерреш, amazon, оон
Технологии, Антониу Гутерреш, Amazon, ООН
12:12 22.10.2025
 
© AFP / Peter ParksПредприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск. Архивное фото
© AFP / Peter Parks
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в будущем людям работать можно будет по желанию, потому что их вытеснят с рабочих мест искусственный интеллект (ИИ) и роботы.
"Искусственный интеллект и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию, к примеру, выращивать свои овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине", - написал предприниматель в социальной сети X.
Так Маск ответил на пост американского предпринимателя Джейсона Калаканиса о том, что компания Amazon в будущем заменит автоматизацией 600 тысяч работников.
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш 4 июля 2024 года отметил, что искусственный интеллект создает экзистенциальные риски для человечества, государства должны регулировать его, пока не стало слишком поздно. Маск 23 декабря прошлого года сказал, что ИИ превзойдет интеллект всех людей к 2030 году.
Заголовок открываемого материала