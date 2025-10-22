https://1prime.ru/20251022/rossija-863786155.html

Объем рынка цифровых финансовых активов в России вырастет на 50%

2025-10-22T00:17+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Объем рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) в России в 2026 году вырастет примерно на 50%, до 1,5 триллиона рублей, количество дефолтов - с текущих 8 до 25 выпусков, следует из обзора, подготовленного "Эксперт РА". ЦФА - это цифровые права, включающие в себя денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества и право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг. Выпуск, учет и обращение ЦФА осуществляются посредством записей в информационных системах, основанных на технологии распределенного реестра (блокчейна). "По прогнозам операторов информационных систем (ОИС), объем выпусков ЦФА в 2025-м может составить около 1 триллиона рублей, а в следующем году - приблизиться к 1,5 триллиона. С учетом объемов выпусков за девять месяцев 2025-го около 0,8 триллиона рублей и традиционно урожайного четвертого квартала отметка в 1 триллион рублей по итогам текущего года, вероятно, будет превышена. Тем не менее, за прошедший год прогнозы ОИС по объемам выпусков ЦФА в 2025-м не претерпели существенных изменений", - говорится в обзоре. Одним из ключевых событий на рынке ЦФА в 2025 году стали первые дефолты. Однако только по восьми выпускам ЦФА, составляющим менее 0,1% рынка по объему эмиссии, семь эмитентов не выполнили своих обязательств своевременно, отмечается в обзоре. При этом компании, допустившие дефолт по ЦФА, не имели публичных кредитных рейтингов и не раскрывали публично свою отчетность. "Эксперт РА" также отмечает, что с помощью ЦФА в основном привлекаются краткосрочные заемные средства, от чего риски выше. "Дальнейшие дефолты на рынке ЦФА в основном ожидаются в сегменте непубличных компаний, не имеющих кредитных рейтингов, для которых выпуск ЦФА часто является дебютом на рынке долгового финансирования и по сути единственным способом привлечения средств по приемлемой цене. По прогнозам ОИС, до конца 2025 года количество дефолтов может составить около 10, а в 2026-м их число существенно вырастет - до 25 выпусков", - говорится в обзоре.

