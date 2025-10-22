https://1prime.ru/20251022/rossija-863786632.html

Россия сократила импорт игровых приставок из Китая

Россия сократила импорт игровых приставок из Китая - 22.10.2025, ПРАЙМ

Россия сократила импорт игровых приставок из Китая

Россия по итогам трех кварталов этого года импортировала из Китая почти вдвое меньше игровых консолей, чем за аналогичный период прошлого года, кроме того,... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T00:47+0300

2025-10-22T00:47+0300

2025-10-22T00:47+0300

бизнес

экономика

россия

китай

кнр

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863786632.jpg?1761083263

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам трех кварталов этого года импортировала из Китая почти вдвое меньше игровых консолей, чем за аналогичный период прошлого года, кроме того, сократились поставки игрушек и инвентаря для рыбалки, а спортинвентаря - выросли, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Всего за январь-сентябрь 2025 года Китай экспортировал в Россию игровых приставок на 40,3 миллиона долларов. Это в 1,8 раза меньше, чем за такой же период годом ранее. При этом за сентябрь из КНР в РФ приехало игровых консолей на 3,8 миллиона долларов. За месяц произошло сокращение объемов в 1,3 раза, а вот в годовом выражении поставки выросли в 2,8 раза. При этом Россия среди главных покупателей китайских игровых приставок в январе-сентябре заняла 20-е место. В пятерке лидеров расположились Нидерланды (1,8 миллиарда долларов), Япония (1,6 миллиарда), США (1,3 миллиарда), Великобритания (879,3 миллиона) и Испания (603,3 миллиона). Также Поднебесная в заметных объемах отправляла в Россию и другие товары для хобби и отдыха. Например, за три квартала экспорт игрушек, головоломок и моделей составил 581,2 миллиона долларов, что на 7% меньше, чем год назад. Больше всего россиян интересовали головоломки, игрушечные велосипеды, самокаты и коляски, а также игрушки и куклы в виде животных и сказочных существ. Различных товаров для фитнеса, спорта и других активностей китайцы продали россиянам на 328,5 миллиона долларов - на четверть больше, чем год назад. По большей части это был инвентарь для физкультуры, гимнастики и атлетики, инвентарь для водных видов спорта, а также роликовые и ледовые коньки. Любители рыбалки в России за три квартала импортировали инвентаря на 61,9 миллиона долларов, что на 27% меньше показателей предыдущего года. Кроме того, из Поднебесной в Россию в этом году приехало товаров для праздников на 129,2 миллиона долларов (прирост на 25%).

китай

кнр

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, кнр, рф