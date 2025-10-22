https://1prime.ru/20251022/rossija-863787765.html
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году
бизнес
общество
россия
госдума
минздрав
мвд
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2027 года водительские права граждан будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что вся информация о состоянии здоровья водителей будет заноситься в единый реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), доступ к которому получит и МВД России. Он подчеркнул, что, как только будет зафиксировано медицинское противопоказание к управлению транспортным средством, информация об этом поступит в реестр, а водитель будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование. "В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, человека об этом проинформируют", - добавил он. Колунов напомнил, что сегодня обязательным для водителей является прохождение медицинского освидетельствования только по истечении срока действия водительского удостоверения, то есть раз в 10 лет. "Фактически не редкими становятся ситуации, когда водители, имеющие медицинские противопоказания к управлению авто, продолжают ездить за рулем до истечения срока действия водительских прав. Это создает угрозу жизням других участников дорожного движения, жизням водителей и пешеходов. Данное нововведение позволит устранить подобные ситуации", - заключил он.
