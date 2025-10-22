Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/rossija-863787765.html
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году - 22.10.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году
В России с 1 марта 2027 года водительские права граждан будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства,... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T02:12+0300
2025-10-22T02:56+0300
бизнес
общество
россия
госдума
минздрав
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863787765.jpg?1761091013
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2027 года водительские права граждан будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. "С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что вся информация о состоянии здоровья водителей будет заноситься в единый реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), доступ к которому получит и МВД России. Он подчеркнул, что, как только будет зафиксировано медицинское противопоказание к управлению транспортным средством, информация об этом поступит в реестр, а водитель будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование. "В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, человека об этом проинформируют", - добавил он. Колунов напомнил, что сегодня обязательным для водителей является прохождение медицинского освидетельствования только по истечении срока действия водительского удостоверения, то есть раз в 10 лет. "Фактически не редкими становятся ситуации, когда водители, имеющие медицинские противопоказания к управлению авто, продолжают ездить за рулем до истечения срока действия водительских прав. Это создает угрозу жизням других участников дорожного движения, жизням водителей и пешеходов. Данное нововведение позволит устранить подобные ситуации", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, госдума, минздрав, мвд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Госдума, Минздрав, МВД
02:12 22.10.2025 (обновлено: 02:56 22.10.2025)
 
Россиянам рассказали, за что будут аннулировать права в 2027 году

Колунов: права будут аннулировать с 2027 года при выявлении психических расстройств

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. В России с 1 марта 2027 года водительские права граждан будут аннулироваться при выявлении у водителей опасных заболеваний, включая психические расстройства, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов.
"С 1 марта 2027 года в России вступит в силу закон, согласно которому водительские права гражданина будут аннулироваться при выявлении у него опасных заболеваний, включая психические расстройства", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что вся информация о состоянии здоровья водителей будет заноситься в единый реестр Минздрава России (ЕГИСЗ), доступ к которому получит и МВД России. Он подчеркнул, что, как только будет зафиксировано медицинское противопоказание к управлению транспортным средством, информация об этом поступит в реестр, а водитель будет обязан пройти внеочередное медосвидетельствование.
"В случае неявки водительское удостоверение аннулируют автоматически, человека об этом проинформируют", - добавил он.
Колунов напомнил, что сегодня обязательным для водителей является прохождение медицинского освидетельствования только по истечении срока действия водительского удостоверения, то есть раз в 10 лет.
"Фактически не редкими становятся ситуации, когда водители, имеющие медицинские противопоказания к управлению авто, продолжают ездить за рулем до истечения срока действия водительских прав. Это создает угрозу жизням других участников дорожного движения, жизням водителей и пешеходов. Данное нововведение позволит устранить подобные ситуации", - заключил он.
 
БизнесОбществоРОССИЯГосдумаМинздравМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала