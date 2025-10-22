https://1prime.ru/20251022/rossija-863787856.html

В России более 18 тысяч человек осудили за неуплату алиментов

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Более 18 тысяч человек за полгода осудили в России за неуплату алиментов, больше трети из них - женщины, сказано в статистике судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Общее число осужденных по части 1 статьи 157 УК РФ - 18 152 человека, 6,5 тысячи из них - женщины, при этом из них 50 совершили преступление, будучи беременными. Большинство осужденных в возрасте от 35 до 45 лет, со средним образованием. Среди них 49 предпринимателей и один сотрудник правоохранительных органов. Как указано в данных департамента, 1268 человек за полгода отправились в колонию на небольшие сроки до года, чуть меньшее число отделалось условными сроками, 116 подсудимым суды назначили штрафы, примерно 14 тысяч человек получили исправительные или обязательные работы. По части 2 статьи 157, которая предусматривает ответственность за для выросших детей за отказ выплачивать средства на содержание нетрудоспособных родителей, за полгода осуждено 11 человек, в том числе две женщины.

