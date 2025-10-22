https://1prime.ru/20251022/rossija-863788674.html
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров максимальные с января прошлого года 6,9 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
В начале осени Россия стала 15-м крупнейшим покупателем этого товара у Китая, на нее пришлось около 2% соответствующего экспорта.
Куда более заметная доля, несмотря на все торговые противоречия, у США - 22%. В первую тройку, кроме Штатов, входят также Япония (9%), Ирак и Австралия (доля у обоих - по 4%).
В целом китайский экспорт ковров в сентябре остался примерно на уровне конца лета, снизившись всего на 0,3% - до 358,7 миллиона долларов.
