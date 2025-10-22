Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/rossija-863788674.html
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн - 22.10.2025, ПРАЙМ
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров максимальные с января прошлого года 6,9 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T03:15+0300
2025-10-22T03:15+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
сша
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863788674.jpg?1761092136
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров максимальные с января прошлого года 6,9 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. В начале осени Россия стала 15-м крупнейшим покупателем этого товара у Китая, на нее пришлось около 2% соответствующего экспорта. Куда более заметная доля, несмотря на все торговые противоречия, у США - 22%. В первую тройку, кроме Штатов, входят также Япония (9%), Ирак и Австралия (доля у обоих - по 4%). В целом китайский экспорт ковров в сентябре остался примерно на уровне конца лета, снизившись всего на 0,3% - до 358,7 миллиона долларов.
китай
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, сша, япония
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ЯПОНИЯ
03:15 22.10.2025
 
Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн

Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров максимальные с января прошлого года 6,9 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной.
В начале осени Россия стала 15-м крупнейшим покупателем этого товара у Китая, на нее пришлось около 2% соответствующего экспорта.
Куда более заметная доля, несмотря на все торговые противоречия, у США - 22%. В первую тройку, кроме Штатов, входят также Япония (9%), Ирак и Австралия (доля у обоих - по 4%).
В целом китайский экспорт ковров в сентябре остался примерно на уровне конца лета, снизившись всего на 0,3% - до 358,7 миллиона долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙСШАЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала