Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров $6,9 млн

2025-10-22T03:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

сша

япония

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия в сентябре потратила на покупку китайских ковров максимальные с января прошлого года 6,9 миллиона долларов, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику Поднебесной. В начале осени Россия стала 15-м крупнейшим покупателем этого товара у Китая, на нее пришлось около 2% соответствующего экспорта. Куда более заметная доля, несмотря на все торговые противоречия, у США - 22%. В первую тройку, кроме Штатов, входят также Япония (9%), Ирак и Австралия (доля у обоих - по 4%). В целом китайский экспорт ковров в сентябре остался примерно на уровне конца лета, снизившись всего на 0,3% - до 358,7 миллиона долларов.

2025

