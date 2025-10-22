https://1prime.ru/20251022/rossijane-863790634.html

Россияне полюбили китайские часы

Россияне полюбили китайские часы - 22.10.2025, ПРАЙМ

Россияне полюбили китайские часы

Россиянам полюбились часы китайского производства: поставки из КНР в РФ в сентябре этого года взлетели вдвое - до рекордных 95 миллионов долларов, выяснило РИА... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T06:16+0300

2025-10-22T06:16+0300

2025-10-22T06:16+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863790634.jpg?1761102992

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россиянам полюбились часы китайского производства: поставки из КНР в РФ в сентябре этого года взлетели вдвое - до рекордных 95 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Всего в сентябре 2025 года Поднебесная экспортировала часов и часовых механизмов в Россию на 95,3 миллиона долларов. За месяц объемы поставок выросли в 2,3 раза, а в годовом выражении - в 1,8 раза. Больше всего в сентябре Россия закупала у Китая аппаратуру для регистрации времени - на 90,5 миллиона долларов. Например, к этой категории товаров относятся таймеры в виде самостоятельного устройства и в виде части какой-то аппаратуры, приборы для отслеживания заряда батареи, секундомеры и так далее. Также в РФ в заметных объемах поставлялись наручные или карманные часы - на 3,7 миллиона долларов. Прирост экспорта вдвое произошел и по итогам трех кварталов: до 344,5 миллиона долларов за январь-сентябрь 2025 года. При этом Россия сохранила за собой первое место среди главных покупателей китайских часов.

китай

рф

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, кнр