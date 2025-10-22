Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне полюбили китайские часы - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/rossijane-863790634.html
Россияне полюбили китайские часы
Россияне полюбили китайские часы - 22.10.2025, ПРАЙМ
Россияне полюбили китайские часы
Россиянам полюбились часы китайского производства: поставки из КНР в РФ в сентябре этого года взлетели вдвое - до рекордных 95 миллионов долларов, выяснило РИА... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T06:16+0300
2025-10-22T06:16+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863790634.jpg?1761102992
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россиянам полюбились часы китайского производства: поставки из КНР в РФ в сентябре этого года взлетели вдвое - до рекордных 95 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Всего в сентябре 2025 года Поднебесная экспортировала часов и часовых механизмов в Россию на 95,3 миллиона долларов. За месяц объемы поставок выросли в 2,3 раза, а в годовом выражении - в 1,8 раза. Больше всего в сентябре Россия закупала у Китая аппаратуру для регистрации времени - на 90,5 миллиона долларов. Например, к этой категории товаров относятся таймеры в виде самостоятельного устройства и в виде части какой-то аппаратуры, приборы для отслеживания заряда батареи, секундомеры и так далее. Также в РФ в заметных объемах поставлялись наручные или карманные часы - на 3,7 миллиона долларов. Прирост экспорта вдвое произошел и по итогам трех кварталов: до 344,5 миллиона долларов за январь-сентябрь 2025 года. При этом Россия сохранила за собой первое место среди главных покупателей китайских часов.
китай
рф
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, китай, рф, кнр
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, РФ, КНР
06:16 22.10.2025
 
Россияне полюбили китайские часы

Россияне стали чаще покупать китайские часы

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россиянам полюбились часы китайского производства: поставки из КНР в РФ в сентябре этого года взлетели вдвое - до рекордных 95 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Всего в сентябре 2025 года Поднебесная экспортировала часов и часовых механизмов в Россию на 95,3 миллиона долларов. За месяц объемы поставок выросли в 2,3 раза, а в годовом выражении - в 1,8 раза.
Больше всего в сентябре Россия закупала у Китая аппаратуру для регистрации времени - на 90,5 миллиона долларов. Например, к этой категории товаров относятся таймеры в виде самостоятельного устройства и в виде части какой-то аппаратуры, приборы для отслеживания заряда батареи, секундомеры и так далее. Также в РФ в заметных объемах поставлялись наручные или карманные часы - на 3,7 миллиона долларов.
Прирост экспорта вдвое произошел и по итогам трех кварталов: до 344,5 миллиона долларов за январь-сентябрь 2025 года.
При этом Россия сохранила за собой первое место среди главных покупателей китайских часов.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаКИТАЙРФКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала