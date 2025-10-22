https://1prime.ru/20251022/rossijane-863790634.html
Россияне полюбили китайские часы
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
кнр
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россиянам полюбились часы китайского производства: поставки из КНР в РФ в сентябре этого года взлетели вдвое - до рекордных 95 миллионов долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Всего в сентябре 2025 года Поднебесная экспортировала часов и часовых механизмов в Россию на 95,3 миллиона долларов. За месяц объемы поставок выросли в 2,3 раза, а в годовом выражении - в 1,8 раза.
Больше всего в сентябре Россия закупала у Китая аппаратуру для регистрации времени - на 90,5 миллиона долларов. Например, к этой категории товаров относятся таймеры в виде самостоятельного устройства и в виде части какой-то аппаратуры, приборы для отслеживания заряда батареи, секундомеры и так далее. Также в РФ в заметных объемах поставлялись наручные или карманные часы - на 3,7 миллиона долларов.
Прирост экспорта вдвое произошел и по итогам трех кварталов: до 344,5 миллиона долларов за январь-сентябрь 2025 года.
При этом Россия сохранила за собой первое место среди главных покупателей китайских часов.
