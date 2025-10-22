Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/rossijane-863791027.html
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret - 22.10.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret
Интерес россиян к косметике, аксессуарам и нижнему белью от Victoria's Secret вырос вдвое после показа бренда на прошлой неделе, подсчитали для РИА Новости... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T07:01+0300
2025-10-22T07:01+0300
бизнес
россия
victoria's secret
яндекс маркет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863791027.jpg?1761105711
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к косметике, аксессуарам и нижнему белью от Victoria's Secret вырос вдвое после показа бренда на прошлой неделе, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Маркета". "После показа Victoria's Secret, состоявшегося 15 октября, спрос на товары бренда резко вырос... Уже в период с 13 по 19 октября россияне стали искать продукцию бренда, включая нижнее белье, в 2 раза чаще по сравнению с неделей ранее", - говорится в исследовании, подсчитанном на основе обезличенных данных. Отмечается, что заметный рост интереса пришелся и на категорию аксессуаров: продажи кошельков увеличились в 1,8 раза, а визитниц и картхолдеров - в 1,7 раза. По подсчетам специалистов, за тот же период продажи кремов и мистoв для тела выросли в 1,3 раза, а культовых блесков для губ - в 1,8 раза. "Пик покупок пришелся на 16 октября, сразу на следующий день после показа", - добавили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, victoria's secret, яндекс маркет
Бизнес, РОССИЯ, Victoria's Secret, Яндекс Маркет
07:01 22.10.2025
 
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret

«Яндекс Маркет»: интерес россиян к косметике Victoria s Secret вырос вдвое

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к косметике, аксессуарам и нижнему белью от Victoria's Secret вырос вдвое после показа бренда на прошлой неделе, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Маркета".
"После показа Victoria's Secret, состоявшегося 15 октября, спрос на товары бренда резко вырос... Уже в период с 13 по 19 октября россияне стали искать продукцию бренда, включая нижнее белье, в 2 раза чаще по сравнению с неделей ранее", - говорится в исследовании, подсчитанном на основе обезличенных данных.
Отмечается, что заметный рост интереса пришелся и на категорию аксессуаров: продажи кошельков увеличились в 1,8 раза, а визитниц и картхолдеров - в 1,7 раза.
По подсчетам специалистов, за тот же период продажи кремов и мистoв для тела выросли в 1,3 раза, а культовых блесков для губ - в 1,8 раза. "Пик покупок пришелся на 16 октября, сразу на следующий день после показа", - добавили там.
 
БизнесРОССИЯVictoria's SecretЯндекс Маркет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала