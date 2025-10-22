https://1prime.ru/20251022/rossijane-863791027.html
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret
Россияне стали чаще покупать косметику Victoria's Secret
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Интерес россиян к косметике, аксессуарам и нижнему белью от Victoria's Secret вырос вдвое после показа бренда на прошлой неделе, подсчитали для РИА Новости аналитики "Яндекс Маркета".
"После показа Victoria's Secret, состоявшегося 15 октября, спрос на товары бренда резко вырос... Уже в период с 13 по 19 октября россияне стали искать продукцию бренда, включая нижнее белье, в 2 раза чаще по сравнению с неделей ранее", - говорится в исследовании, подсчитанном на основе обезличенных данных.
Отмечается, что заметный рост интереса пришелся и на категорию аксессуаров: продажи кошельков увеличились в 1,8 раза, а визитниц и картхолдеров - в 1,7 раза.
По подсчетам специалистов, за тот же период продажи кремов и мистoв для тела выросли в 1,3 раза, а культовых блесков для губ - в 1,8 раза. "Пик покупок пришелся на 16 октября, сразу на следующий день после показа", - добавили там.
