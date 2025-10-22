https://1prime.ru/20251022/rosstat-863816600.html

Россия увеличила производство золота

экономика

промышленность

россия

росстат

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия по итогам января-сентября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,5%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в сентябре 2025 года относительно сентября 2024 года производство золота выросло на 11,6%, а относительно предыдущего месяца - августа 2025 года - снижение на 3,2%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

