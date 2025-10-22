Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре выросло на 1,8% - до 1,064 миллиона тонн, свидетельствуют материалы Росстата. Только в сентябре выпуск синтетических каучуков составил 108 тысяч тонн, что на 0,5% меньше в месячном выражении и на 3% - в годовом. Производство пластмасс составило 8,002 миллиона тонн за девять месяцев, что в годовом выражении меньше на 2,8%. Только в прошлом месяце их было выпущено 819 тысяч тонн, что на 8,5% меньше по сравнению с августом текущего года и на 9,6% ниже аналогичного периода 2024 года. Согласно данным Росстата, производство синтетических каучуков в первичных формах в стране по итогам прошлого года выросло на 4,1% - до 1,437 миллиона тонн, пластмасс в первичных формах - на 1%, до 10,911 миллиона тонн.
20:12 22.10.2025
 
В России выросло производство синтетических каучуков

Выпуск синтетических каучуков в России за 9 месяцев вырос на 1,8%, до 1,064 млн тонн

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство синтетических каучуков в первичных формах в России в январе-сентябре выросло на 1,8% - до 1,064 миллиона тонн, свидетельствуют материалы Росстата.
Только в сентябре выпуск синтетических каучуков составил 108 тысяч тонн, что на 0,5% меньше в месячном выражении и на 3% - в годовом.
Производство пластмасс составило 8,002 миллиона тонн за девять месяцев, что в годовом выражении меньше на 2,8%. Только в прошлом месяце их было выпущено 819 тысяч тонн, что на 8,5% меньше по сравнению с августом текущего года и на 9,6% ниже аналогичного периода 2024 года.
Согласно данным Росстата, производство синтетических каучуков в первичных формах в стране по итогам прошлого года выросло на 4,1% - до 1,437 миллиона тонн, пластмасс в первичных формах - на 1%, до 10,911 миллиона тонн.
