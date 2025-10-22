Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,78% - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/rynok-863814956.html
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,78%
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,78% - 22.10.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,78%
Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подрос на 0,78%, следует из данных Московской биржи. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:31+0300
2025-10-22T19:31+0300
экономика
акции
рынок
торги
мосбиржа
ртс
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_91421870f3565275ebbce2504c20be95.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подрос на 0,78%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78% - до 2 653 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,4%, до 1 023,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,21%, до 1 075,98 пункта.
https://1prime.ru/20251022/evropa-863806600.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860229246_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_d9edb962f5948e8543029ed33e489813.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, торги, мосбиржа, ртс, россия
Экономика, Акции, Рынок, Торги, Мосбиржа, РТС, РОССИЯ
19:31 22.10.2025
 
Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,78%

Российский рынок акций вырос на 0,78% за основную торговую сессию среды

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подрос на 0,78%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78% - до 2 653 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,4%, до 1 023,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,21%, до 1 075,98 пункта.
Работа биржи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Фондовые индексы Европы в основном снижаются
14:47
 
ЭкономикаАкцииРынокТоргиМосбиржаРТСРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала