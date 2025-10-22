Российский рынок акций к закрытию вырос на 0,78%

https://1prime.ru/20251022/rynok-863814956.html

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды подрос на 0,78%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78% - до 2 653 пунктов, долларовый индекс РТС - на 0,4%, до 1 023,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,21%, до 1 075,98 пункта.

