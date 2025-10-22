https://1prime.ru/20251022/rynok-863819281.html

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды - 22.10.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды

Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды на новых заявлениях относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T20:55+0300

2025-10-22T20:55+0300

2025-10-22T20:55+0300

экономика

рынок

торги

россия

сша

рф

будапешт

владимир путин

дональд трамп

виктор орбан

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды на новых заявлениях относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78% - до 2 653 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,4%, до 1 023,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,21%, до 1 075,98 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 2,63% - до 62,93 доллара за баррель. Внешние факторы"Индекс Мосбиржи сегодня торговался в плюсе, сумев отыграть часть вчерашних потерь, однако вернуть рубежи над 2700 пунктов не удалось. Поток различных слухов и заявлений касательно саммита президентов РФ и США в Будапеште не вселяет уверенности. Тем не менее, венгерский премьер Виктор Орбан заверил, что встреча готовится, но ее дата еще не определена", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Нефть Brent уверенно растет в цене на перспективах снижения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином и разговорах о возможном сокращении поставок российской нефти в Индию под давлением США, добавил он. Среди внутренних факторов, сдерживающих рост фондового рынка, Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст" выделяет предстоящее в пятницу заседание Банка России. "Многие эксперты и инвесторы уже практически не рассматривают вариант продолжения снижения ставки регулятором в октябре. Нужно отметить, что такой сценарий уже заложен в текущие котировки, и сохранение ставки на уровне 17% не должно стать неожиданностью для рынка", - отмечает он. "Инфляционные ожидания населения остались неизменными. Теперь фокус внимания участников рынка – на последних недельных данных в преддверии решения Центробанка по ставке", - добавил Максим Федосов из УК "Первая". Лидеры и аутсайдерыВ лидерах роста - акции "Акрона" (+3,15%), ОГК-2 (+2,96%), "ВУШ Холдинга" (+2,60%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,59%), акции "Фармсинтеза" (+1,83%) и ТГК-1 (+1,82%). "Акции ОГК-2 подскочили после одобрения акционерами дивидендов в размере 0,0598 рубля за 2024 год с текущей доходностью 13,9% и закрытием реестра 5 ноября. Бумаги ТГК-1, по которым акционеры также с первого раза не смогли одобрить объявленные за 2024 год выплаты в размере 0,00082 рубля на бумагу с текущей доходностью 14%, очевидно, тоже поддерживали надежды на положительный исход по выплатам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" краткосрочно продолжают чувствовать себя лучше рынка на фоне укрепления доллара к рублю, добавила она. В аутсайдерах - акции "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 2,25%, префы - на 1,44%), "Эн+Груп" (−1,79%), "Новатэка" (−1,61%), "Позитива" (−1,46%) и "Т-Технологий" (−1,20%). Прогнозы"Завтра, с учетом различных мнений о том, как поступит ЦБ с ключевой ставкой в эту пятницу, настроения могут быть выжидательными. Движение индекса Мосбиржи может усиливаться на геополитических новостях. Прогноз на 23 октября – 2625-2725 пунктов", - говорит Шепелев. "Вторая половина четверга, в случае отсутствия новостей по саммиту в Венгрии, вполне может пройти в духе "дня тишины" и отметиться пониженной волатильностью накануне заседания Банка России", - предполагает Муштаков. В этом случае торговый диапазон по индексу Мосбиржи, по прогнозу аналитика, составит 2600-2700 пунктов.

https://1prime.ru/20251022/aktsii-863807630.html

сша

рф

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, сша, рф, будапешт, владимир путин, дональд трамп, виктор орбан, мосбиржа, банк россия, сургутнефтегаз