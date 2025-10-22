Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды
Биржевые индексы РФ закрылись ростом на заявлениях о встрече Путина и Трампа
График. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов среды на новых заявлениях относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent на 18.55 мск дорожал на 2,63% - до 62,93 доллара за баррель.
Внешние факторы
"Индекс Мосбиржи сегодня торговался в плюсе, сумев отыграть часть вчерашних потерь, однако вернуть рубежи над 2700 пунктов не удалось. Поток различных слухов и заявлений касательно саммита президентов РФ и США в Будапеште не вселяет уверенности. Тем не менее, венгерский премьер Виктор Орбан заверил, что встреча готовится, но ее дата еще не определена", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Нефть Brent уверенно растет в цене на перспективах снижения торговой напряженности между Вашингтоном и Пекином и разговорах о возможном сокращении поставок российской нефти в Индию под давлением США, добавил он.
Среди внутренних факторов, сдерживающих рост фондового рынка, Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст" выделяет предстоящее в пятницу заседание Банка России.
"Многие эксперты и инвесторы уже практически не рассматривают вариант продолжения снижения ставки регулятором в октябре. Нужно отметить, что такой сценарий уже заложен в текущие котировки, и сохранение ставки на уровне 17% не должно стать неожиданностью для рынка", - отмечает он.
"Инфляционные ожидания населения остались неизменными. Теперь фокус внимания участников рынка – на последних недельных данных в преддверии решения Центробанка по ставке", - добавил Максим Федосов из УК "Первая".
Лидеры и аутсайдеры
В лидерах роста - акции "Акрона" (+3,15%), ОГК-2 (+2,96%), "ВУШ Холдинга" (+2,60%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,59%), акции "Фармсинтеза" (+1,83%) и ТГК-1 (+1,82%).
"Акции ОГК-2 подскочили после одобрения акционерами дивидендов в размере 0,0598 рубля за 2024 год с текущей доходностью 13,9% и закрытием реестра 5 ноября. Бумаги ТГК-1, по которым акционеры также с первого раза не смогли одобрить объявленные за 2024 год выплаты в размере 0,00082 рубля на бумагу с текущей доходностью 14%, очевидно, тоже поддерживали надежды на положительный исход по выплатам", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" краткосрочно продолжают чувствовать себя лучше рынка на фоне укрепления доллара к рублю, добавила она.
Прогнозы
"Завтра, с учетом различных мнений о том, как поступит ЦБ с ключевой ставкой в эту пятницу, настроения могут быть выжидательными. Движение индекса Мосбиржи может усиливаться на геополитических новостях. Прогноз на 23 октября – 2625-2725 пунктов", - говорит Шепелев.
"Вторая половина четверга, в случае отсутствия новостей по саммиту в Венгрии, вполне может пройти в духе "дня тишины" и отметиться пониженной волатильностью накануне заседания Банка России", - предполагает Муштаков.
В этом случае торговый диапазон по индексу Мосбиржи, по прогнозу аналитика, составит 2600-2700 пунктов.