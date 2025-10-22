Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном снизились на корпоративных новостях - 22.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251022/rynok-863819716.html
2025-10-22T20:56+0300
2025-10-22T20:56+0300
экономика
рынок
индексы
торги
великобритания
европа
китай
dax
l'oreal
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе на фоне корпоративных новостей, британский FTSE 100 вырос после публикации статистики по инфляции в Великобритании, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,93% - до 9 515 пунктов, французский CAC 40 снизился на 0,63% - до 8 206,87 пункта, немецкий DAX - на 0,74%, до 24 151,13 пункта. Акции L'Oreal упали в цене на 6,7% после публикации финансовой отчетности за третий квартал. Выручка компании за отчетный период выросла слабее ожиданий - на 0,5%, до 10,3 миллиарда евро. Кроме того, бумаги Hermes подешевели на 2,3%. Как отмечает агентство Рейтер, улучшение показателей компании в Китае "не впечатлило инвесторов". Росту британского индекса FTSE 100 способствовала макростатистика. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, в то время как прогнозировалось ее ускорение. В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/20251022/rynok-863819281.html
великобритания
европа
китай
рынок, индексы, торги, великобритания, европа, китай, dax, l'oreal
Экономика, Рынок, Индексы, Торги, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА, КИТАЙ, DAX, L'Oreal
20:56 22.10.2025
 
© flickr.com / jam_90sЛондонская фондовая биржа
Лондонская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Лондонская фондовая биржа . Архивное фото
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе на фоне корпоративных новостей, британский FTSE 100 вырос после публикации статистики по инфляции в Великобритании, следует из данных торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,93% - до 9 515 пунктов, французский CAC 40 снизился на 0,63% - до 8 206,87 пункта, немецкий DAX - на 0,74%, до 24 151,13 пункта.
Акции L'Oreal упали в цене на 6,7% после публикации финансовой отчетности за третий квартал. Выручка компании за отчетный период выросла слабее ожиданий - на 0,5%, до 10,3 миллиарда евро.
Кроме того, бумаги Hermes подешевели на 2,3%. Как отмечает агентство Рейтер, улучшение показателей компании в Китае "не впечатлило инвесторов".
Росту британского индекса FTSE 100 способствовала макростатистика. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, в то время как прогнозировалось ее ускорение. В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее.
