Фондовые индексы Европы в основном снизились на корпоративных новостях

Фондовые индексы Европы в основном снизились на корпоративных новостях - 22.10.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном снизились на корпоративных новостях

22.10.2025

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в минусе на фоне корпоративных новостей, британский FTSE 100 вырос после публикации статистики по инфляции в Великобритании, следует из данных торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,93% - до 9 515 пунктов, французский CAC 40 снизился на 0,63% - до 8 206,87 пункта, немецкий DAX - на 0,74%, до 24 151,13 пункта. Акции L'Oreal упали в цене на 6,7% после публикации финансовой отчетности за третий квартал. Выручка компании за отчетный период выросла слабее ожиданий - на 0,5%, до 10,3 миллиарда евро. Кроме того, бумаги Hermes подешевели на 2,3%. Как отмечает агентство Рейтер, улучшение показателей компании в Китае "не впечатлило инвесторов". Росту британского индекса FTSE 100 способствовала макростатистика. Так, годовая инфляция в Великобритании по итогам сентября сохранилась на уровне августа в 3,8%, в то время как прогнозировалось ее ускорение. В месячном выражении потребительские цены за сентябрь показали нулевую динамику после роста на 0,3% месяцем ранее.

