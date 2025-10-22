https://1prime.ru/20251022/sammit-863801888.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США - 22.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять... | 22.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять время впустую - ни президент США, ни президент России. Ранее Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. "Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин", - сказал Песков журналистам. Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
