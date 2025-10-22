Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США - 22.10.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T12:27+0300
2025-10-22T12:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять время впустую - ни президент США, ни президент России. Ранее Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. "Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин", - сказал Песков журналистам. Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
12:27 22.10.2025
 
В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США

Песков заявил, что ни Трамп, ни Путин не хотят терять время впустую

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять время впустую - ни президент США, ни президент России.
Ранее Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени.
"Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин", - сказал Песков журналистам.
Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
NYT: Украина вынуждена ждать саммит России и США для принятия новых решений
18 октября, 15:10
 
СШАРФБудапештДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
