В Кремле прокомментировали заявления Трампа по саммиту Россия — США

2025-10-22T12:27+0300

сша

рф

будапешт

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

в мире

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассуждая о заявлениях лидера США Дональда Трампа по саммиту РФ и США, заявил, что никто не хочет терять время впустую - ни президент США, ни президент России. Ранее Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. "Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин", - сказал Песков журналистам. Шестнадцатого октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом - один из самых продолжительных с начала 2025 года. Помимо других тем, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам разговора Трамп заявил о намерении провести личную встречу с Путиным в Будапеште.

сша

рф

будапешт

сша, рф, будапешт, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков