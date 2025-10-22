Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против России - 22.10.2025
https://1prime.ru/20251022/sanktsii-863824312.html
Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против России
Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против России
Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T22:46+0300
2025-10-22T22:46+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83903/59/839035979_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_32780470e784051d2b4b46362bd3f795.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС. "Мы... получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций... В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (9.00 мск - ред.)", - цитирует агентство текст заявления председательства.
22:46 22.10.2025
 
Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против России

Reuters: страны Евросоюза одобрили 19-й пакет антироссийских санкций

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаги ЕС. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС.
"Мы... получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций... В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (9.00 мск - ред.)", - цитирует агентство текст заявления председательства.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию
