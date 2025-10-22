https://1prime.ru/20251022/sanktsii-863824312.html

Страны ЕС одобрили новый пакет санкций против России

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Страны Евросоюза одобрили 19-й пакет санкций против РФ, передает агентство Рейтер со ссылкой на датское председательство в ЕС. "Мы... получили уведомление от оставшегося государства-члена о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций... В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят завтра к 8 утра (9.00 мск - ред.)", - цитирует агентство текст заявления председательства.

