США анонсировали значительное усиление санкций против России
2025-10-22T23:48+0300
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в среду анонсировал значительное усиление санкций против России, которое Вашингтон объявит позднее в среду либо утром в четверг по местному времени. "Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России", - сообщил он журналистам в Белом доме.
