США анонсировали значительное усиление санкций против России

2025-10-22T23:48+0300

2025-10-22T23:48+0300

2025-10-22T23:48+0300

экономика

мировая экономика

вашингтон

скотт бессент

минфин сша

санкции против рф

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в среду анонсировал значительное усиление санкций против России, которое Вашингтон объявит позднее в среду либо утром в четверг по местному времени. "Мы собираемся объявить либо после закрытия сегодня во второй половине дня, либо первым делом завтра утром о существенном усилении санкций против России", - сообщил он журналистам в Белом доме.

вашингтон

