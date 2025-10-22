https://1prime.ru/20251022/sayty-863796882.html
В России заблокировали более 53 тысяч вредоносных сайтов
СОЧИ, 22 окт - ПРАЙМ. Более 53 тысяч вредоносных сайтов, которые мошенники использовали для кражи данных и денег россиян, заблокировано с начала 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове для участников форума "Спектр-2025". "С начала 2025 года было также заблокировано более 53 тысяч вредоносных сайтов и ресурсов, которые злоумышленники использовали для кражи данных и финансов интернет-пользователей", - сказал Григоренко. Он также отметил, что ежедневно антифрод-системы блокируют 1,5 миллиона мошеннических звонков. Сейчас большая часть жизни переместилась в онлайн-формат - от банковских операций и получения госуслуг до повседневного общения, отметил вице-премьер. "Чтобы обеспечить безопасность граждан в этой новой реальности, мы постоянно совершенствуем законодательство, запускаем антимошеннические сервисы и другие инструменты для защиты людей от киберпреступников. … Киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы обмана, и противодействовать им можно только сообща", - добавил Григоренко.
