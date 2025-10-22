https://1prime.ru/20251022/sayty-863796882.html

В России заблокировали более 53 тысяч вредоносных сайтов

В России заблокировали более 53 тысяч вредоносных сайтов - 22.10.2025, ПРАЙМ

В России заблокировали более 53 тысяч вредоносных сайтов

Более 53 тысяч вредоносных сайтов, которые мошенники использовали для кражи данных и денег россиян, заблокировано с начала 2025 года, заявил вице-премьер РФ... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T10:45+0300

2025-10-22T10:45+0300

2025-10-22T10:45+0300

россия

бизнес

рф

дмитрий григоренко

мошенничество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg

СОЧИ, 22 окт - ПРАЙМ. Более 53 тысяч вредоносных сайтов, которые мошенники использовали для кражи данных и денег россиян, заблокировано с начала 2025 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в приветственном слове для участников форума "Спектр-2025". "С начала 2025 года было также заблокировано более 53 тысяч вредоносных сайтов и ресурсов, которые злоумышленники использовали для кражи данных и финансов интернет-пользователей", - сказал Григоренко. Он также отметил, что ежедневно антифрод-системы блокируют 1,5 миллиона мошеннических звонков. Сейчас большая часть жизни переместилась в онлайн-формат - от банковских операций и получения госуслуг до повседневного общения, отметил вице-премьер. "Чтобы обеспечить безопасность граждан в этой новой реальности, мы постоянно совершенствуем законодательство, запускаем антимошеннические сервисы и другие инструменты для защиты людей от киберпреступников. … Киберпреступники постоянно совершенствуют свои методы обмана, и противодействовать им можно только сообща", - добавил Григоренко.

https://1prime.ru/20251022/t-bank-863791812.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, дмитрий григоренко