Раненую в Курской области собаку забрала семья из Москвы

Раненую в Курской области собаку забрала семья из Москвы - 22.10.2025, ПРАЙМ

Раненую в Курской области собаку забрала семья из Москвы

Раненую во время операции по освобождению Курской области от ВСУ собаку забрала семья из Москвы, рассказала РИА Новости директор курского приюта "Право жить"... | 22.10.2025, ПРАЙМ

КУРСК, 22 окт - ПРАЙМ. Раненую во время операции по освобождению Курской области от ВСУ собаку забрала семья из Москвы, рассказала РИА Новости директор курского приюта "Право жить" Екатерина Жильникова. Приют "Право жить" помогает раненым животным из Курской области обрести новый дом в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, а также воссоединиться с хозяевами. Сотрудники курского приюта "Право жить" помогли спасти сотни собак из прифронтовых районов - организовали эвакуацию и нашли им новые дома. "Была собака с открытым переломом, её привезли военные. Мы благополучно пристроили её в Москву, ей там сделали операцию, сейчас она живет в семье. Другие собаки разъехались в разные города, в Тверь, Санкт-Петербург, Калугу", - объяснила Жильникова. "Прошлым летом было 340 собак. Когда это все началось, мы 170 собак вывезли по эвакуации из нашего приюта, 120 собак нашли семьи в августе и сентябре, остальные находятся на передержках в Москве и Санкт-Петербурге", - добавила директор приюта. По ее словам, в приюте живут не только собаки, но и кошки, многие из которых поступили с травмами и получают лечение. "Это вот кошечка Сима. У нее была операция на глаза, так как в одном была дырка - кто-то повредил. Пришивали ей в клинике донорскую роговицу. Мы очень долго, месяца три, лечили", - объяснила женщина. Приюту также помогают российские военнослужащие. Ранее директор приюта "Право жить" сообщила РИА Новости, что российский штурмовик спас собаку из разрушенного дома в Ольговке Курской области и передал её в приют для оказания животному необходимой медицинской помощи. "Нам еще один военный помогал. Он лечил, спасал животных в зоне боевых действий. Из приграничья вывез несколько собак, они сейчас находятся в нашем приюте", - подчеркнула директор приюта. Самым трогательным моментом она называет встречу животных с хозяевами. "Собаки узнают, когда приезжают хозяева и очень радуются, если долго были без них. Бывают такие встречи, когда хозяева ищут-ищут, приезжают и находят здесь - люди просто ревут. Мы были свидетелями таких встреч, это, конечно, ... очень трогательно", - отметила Жильникова ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Курской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

