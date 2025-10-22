Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову - 22.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251022/senatory-863786488.html
Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову
Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову - 22.10.2025, ПРАЙМ
Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову
Сенаторы заслушают главу Минкультуры Ольгу Любимову, обсудят ратификацию соглашения с Кувейтом о выдаче, с КНР – о защите инвестиций, договор с Венесуэлой о... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T00:20+0300
2025-10-22T00:20+0300
00:20 22.10.2025
 
Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову

Сенаторы обсудят ратификацию соглашения с Кувейтом о выдаче

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Сенаторы заслушают главу Минкультуры Ольгу Любимову, обсудят ратификацию соглашения с Кувейтом о выдаче, с КНР – о защите инвестиций, договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве, денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, говорится в повестке.
Ожидается, что в рамках "правительственного часа" Любимова расскажет о роли культуры в достижении национальных целей развития Российской Федерации в условиях современных вызовов.
На рассмотрении законодателей заявление Совета Федерации о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Республики Куба.
В повестке заседания — ратификация Соглашения между РФ и Кувейтом о выдаче, ратификация Договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, ратификация Соглашения между правительствами РФ и Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Рассмотрят сенаторы и закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны.
В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали коренное изменение обстоятельств: введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации.
Сенаторы также рассмотрят поправки в закон "О гражданстве", предоставляющие возможность законному представителю ребенка подать заявления об оформлении его гражданства в электронной форме. Будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс и в закон "О таможенном регулировании".
Будут рассмотрены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Документ позволит более эффективно бороться с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции.
Согласно документу, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований. После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ.
В рамках пленарного заседания Совфеда запланирован "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии Тульской области расскажут губернатор Дмитрий Миляев и председатель областной думы Андрей Дубровский.
Рассмотрят сенаторы и вопрос о вице-спикере Совфеда. Ожидается, что после региональных выборов свой пост сохранит сенатор от Костромской области Николай Журавлев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
 
