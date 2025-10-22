https://1prime.ru/20251022/senatory-863786488.html

Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову

Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову - 22.10.2025, ПРАЙМ

Сенаторы заслушают главу Минкультуры Любимову

Сенаторы заслушают главу Минкультуры Ольгу Любимову, обсудят ратификацию соглашения с Кувейтом о выдаче, с КНР – о защите инвестиций, договор с Венесуэлой о... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T00:20+0300

2025-10-22T00:20+0300

2025-10-22T00:20+0300

экономика

россия

общество

сша

рф

кувейт

совет федерации

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863786488.jpg?1761081640

МОСКВА, 22 дек – ПРАЙМ. Сенаторы заслушают главу Минкультуры Ольгу Любимову, обсудят ратификацию соглашения с Кувейтом о выдаче, с КНР – о защите инвестиций, договор с Венесуэлой о стратегическом партнёрстве, денонсацию соглашения с США об утилизации плутония, говорится в повестке. Ожидается, что в рамках "правительственного часа" Любимова расскажет о роли культуры в достижении национальных целей развития Российской Федерации в условиях современных вызовов. На рассмотрении законодателей заявление Совета Федерации о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Республики Куба. В повестке заседания — ратификация Соглашения между РФ и Кувейтом о выдаче, ратификация Договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве, ратификация Соглашения между правительствами РФ и Китайской Народной Республики о поощрении и взаимной защите инвестиций. Рассмотрят сенаторы и закон о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны. В пояснительной записке отмечается, что в 2016 году действие соглашения и протоколов к нему было приостановлено указом президента РФ. Причинами стали коренное изменение обстоятельств: введение США санкций против России, принятие допускающего вмешательство во внутренние дела страны закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении, без получения на это согласия со стороны Российской Федерации. Сенаторы также рассмотрят поправки в закон "О гражданстве", предоставляющие возможность законному представителю ребенка подать заявления об оформлении его гражданства в электронной форме. Будут рассмотрены изменения в Налоговый кодекс и в закон "О таможенном регулировании". Будут рассмотрены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Документ позволит более эффективно бороться с нелегальным производством и оборотом алкогольной продукции. Согласно документу, вещественные доказательства в виде изъятых из незаконного оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также оборудования для их производства фиксируются на фото и видео, опечатываются на период проведения необходимых исследований. После получения результатов экспертизы по решению суда метанол и метанолсодержащие жидкости уничтожаются или перерабатываются в порядке, установленном правительством РФ. В рамках пленарного заседания Совфеда запланирован "Час субъекта РФ". О социально-экономическом развитии Тульской области расскажут губернатор Дмитрий Миляев и председатель областной думы Андрей Дубровский. Рассмотрят сенаторы и вопрос о вице-спикере Совфеда. Ожидается, что после региональных выборов свой пост сохранит сенатор от Костромской области Николай Журавлев, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.

сша

рф

кувейт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, рф, кувейт, совет федерации, нато