Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина
Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина
2025-10-22T13:29+0300
2025-10-22T13:29+0300
общество
россия
польша
сша
будапешт
радослав сикорский
владимир путин
мид венгрии
мид
северный поток - 2
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, в соцсети X выразил недовольство высказываниями польского министра Радослава Сикорского о возможном задержании самолета с президентом России Владимиром Путиным, если он пересечет воздушное пространство Польши.Ранее Сикорский говорил, что Польша не сможет гарантировать безопасный пролет самолета Путина в случае его визита на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если независимый Международный уголовный суд даст приказ.&quot;Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего &quot;Северный поток — 2&quot;?&quot; — написал Сийярто.В прошлый вторник глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подобные угрозы от Польши в адрес Путина свидетельствуют о том, что они готовы к совершению террористических актов.В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выпустила ордер на "арест" российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд предъявил России обвинения, включая предполагаемую "депортацию" детей, которых российские власти эвакуировали из зон боевых действий под угрозой украинских обстрелов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что обсуждение МУС ареста Путина неприемлемо, поскольку Москва не признает юрисдикцию этого суда, и считает его решения юридически недействительными.
общество, россия, польша, сша, будапешт, радослав сикорский, владимир путин, мид венгрии, мид, северный поток - 2, мус, петер сийярто
Общество , РОССИЯ, ПОЛЬША, США, Будапешт, Радослав Сикорский, Владимир Путин, МИД Венгрии, МИД, Северный поток - 2, МУС, Петер Сийярто
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, в соцсети X выразил недовольство высказываниями польского министра Радослава Сикорского о возможном задержании самолета с президентом России Владимиром Путиным, если он пересечет воздушное пространство Польши.
Ранее Сикорский говорил, что Польша не сможет гарантировать безопасный пролет самолета Путина в случае его визита на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если независимый Международный уголовный суд даст приказ.

"Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток — 2"?" — написал Сийярто.

Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
"Обеспечит мир". В Финляндии предложили радикальный план из-за России
10:30
В прошлый вторник глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подобные угрозы от Польши в адрес Путина свидетельствуют о том, что они готовы к совершению террористических актов.
В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выпустила ордер на "арест" российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд предъявил России обвинения, включая предполагаемую "депортацию" детей, которых российские власти эвакуировали из зон боевых действий под угрозой украинских обстрелов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что обсуждение МУС ареста Путина неприемлемо, поскольку Москва не признает юрисдикцию этого суда, и считает его решения юридически недействительными.
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В сейме Польши задали Сикорскому вопрос после угроз в адрес Путина
04:42
 
