Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина

Сийярто поставил на место Сикорского из-за угроз в адрес Путина

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Венгрии, Петер Сийярто, в соцсети X выразил недовольство высказываниями польского министра Радослава Сикорского о возможном задержании самолета с президентом России Владимиром Путиным, если он пересечет воздушное пространство Польши.Ранее Сикорский говорил, что Польша не сможет гарантировать безопасный пролет самолета Путина в случае его визита на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Будапеште, если независимый Международный уголовный суд даст приказ."Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток — 2"?" — написал Сийярто.В прошлый вторник глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что подобные угрозы от Польши в адрес Путина свидетельствуют о том, что они готовы к совершению террористических актов.В марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выпустила ордер на "арест" российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд предъявил России обвинения, включая предполагаемую "депортацию" детей, которых российские власти эвакуировали из зон боевых действий под угрозой украинских обстрелов.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что обсуждение МУС ареста Путина неприемлемо, поскольку Москва не признает юрисдикцию этого суда, и считает его решения юридически недействительными.

