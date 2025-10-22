https://1prime.ru/20251022/siluanov-863802020.html
Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам
Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам - 22.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам
Российским регионам уже списано 170 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T12:33+0300
2025-10-22T12:33+0300
2025-10-22T12:33+0300
финансы
россия
рф
антон силуанов
владимир путин
минфин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российским регионам уже списано 170 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. В апреле Силуанов говорил, что в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов. "Заработала программа списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитами. Из 1,1 триллиона рублей уже списано 170 миллиардов рублей субъектам Российской Федерации", - рассказал глава Минфина в среду. Эти средства, напомнил он, пойдут на инфраструктурное развитие, в коммунальную сферу. "Все то, что необходимо для обеспечения потребностей субъектов Российской Федерации в развитии", - подчеркнул Силуанов. В середине сентября замглавы Минфина РФ Павел Кадочников озвучивал, что на тот момент было списано порядка 165 миллиардов рублей долгов регионов, и до конца года ожидается списание еще примерно 50 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20251022/volodin-863798950.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_81:0:1392:983_1920x0_80_0_0_e47fac2ee1a451500f74daa9ccf49af5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов, владимир путин, минфин, госдума
Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин, Госдума
Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам
Силуанов: регионам списали 170 млрд рублей долгов по бюджетным кредитам
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российским регионам уже списано 170 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина
. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. В апреле Силуанов
говорил, что в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов.
"Заработала программа списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитами. Из 1,1 триллиона рублей уже списано 170 миллиардов рублей субъектам Российской Федерации", - рассказал глава Минфина
в среду.
Эти средства, напомнил он, пойдут на инфраструктурное развитие, в коммунальную сферу. "Все то, что необходимо для обеспечения потребностей субъектов Российской Федерации в развитии", - подчеркнул Силуанов.
В середине сентября замглавы Минфина РФ Павел Кадочников озвучивал, что на тот момент было списано порядка 165 миллиардов рублей долгов регионов, и до конца года ожидается списание еще примерно 50 миллиардов рублей.
Володин оценил проект бюджета на 2026 год