22.10.2025
Силуанов рассказал о списании долгов регионам по бюджетным кредитам
2025-10-22T12:33+0300
2025-10-22T12:33+0300
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российским регионам уже списано 170 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. В апреле Силуанов говорил, что в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов. "Заработала программа списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитами. Из 1,1 триллиона рублей уже списано 170 миллиардов рублей субъектам Российской Федерации", - рассказал глава Минфина в среду. Эти средства, напомнил он, пойдут на инфраструктурное развитие, в коммунальную сферу. "Все то, что необходимо для обеспечения потребностей субъектов Российской Федерации в развитии", - подчеркнул Силуанов. В середине сентября замглавы Минфина РФ Павел Кадочников озвучивал, что на тот момент было списано порядка 165 миллиардов рублей долгов регионов, и до конца года ожидается списание еще примерно 50 миллиардов рублей.
12:33 22.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Российским регионам уже списано 170 миллиардов рублей задолженности по бюджетным кредитам, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме, представляя в первом чтении проект бюджета РФ на 2026-2028 годы.
Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций. В апреле Силуанов говорил, что в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов.
"Заработала программа списания двух третей задолженности регионов по бюджетным кредитами. Из 1,1 триллиона рублей уже списано 170 миллиардов рублей субъектам Российской Федерации", - рассказал глава Минфина в среду.
Эти средства, напомнил он, пойдут на инфраструктурное развитие, в коммунальную сферу. "Все то, что необходимо для обеспечения потребностей субъектов Российской Федерации в развитии", - подчеркнул Силуанов.
В середине сентября замглавы Минфина РФ Павел Кадочников озвучивал, что на тот момент было списано порядка 165 миллиардов рублей долгов регионов, и до конца года ожидается списание еще примерно 50 миллиардов рублей.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Володин оценил проект бюджета на 2026 год
11:46
 
