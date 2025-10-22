https://1prime.ru/20251022/siluanov-863805562.html

Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году

Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году - 22.10.2025, ПРАЙМ

Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году

Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал в РФ в 2026 году будут проиндексированы по инфляции 2025 года, которая прогнозируется на уровне 6,8%, | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T14:09+0300

2025-10-22T14:09+0300

2025-10-22T14:09+0300

рф

антон силуанов

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83270/62/832706237_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_24b5c562d2bbd4d87ddf906f7fb0d07a.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал в РФ в 2026 году будут проиндексированы по инфляции 2025 года, которая прогнозируется на уровне 6,8%, а оплата труда указным категориям бюджетников - врачам, учителям, медицинским и социальным работникам и т.д. - будет повышена с учетом прогнозного темпа роста номинальной заработной платы - на 7,6%, рассказал министр финансов Антон Силуанов. "Социальная политика - первый приоритет. В проекте бюджета в полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Так называемым указным категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы. В 2026 году этот показатель составит 7,6%", - сказал Силуанов в среду в Госдуме. "Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год. В этом году мы предусматриваем уровень инфляции на уровне 6,8%", - добавил он. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут повышены с 1 января следующего года на 7,6%, добавил министр. "Это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемый рост зарплат в 2026 году. В последующие годы предусмотрена индексация в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля. Средний размер пенсии по старости на конец 2026 года составит 27 117 рублей", - сказал министр. Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1,2 тысячи рублей и составит 18 939 рублей. "Это позволит увеличить размер пособий, социальных выплат, определяемых из расчета этого показателя", - пояснил министр.

https://1prime.ru/20251020/pensii-863706140.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, антон силуанов, госдума