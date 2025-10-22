https://1prime.ru/20251022/siluanov-863814372.html
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ - 22.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ
Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:22+0300
2025-10-22T19:22+0300
2025-10-22T19:22+0300
экономика
рф
антон силуанов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.
https://1prime.ru/20251022/siluanov-863805562.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_24:0:1471:1085_1920x0_80_0_0_ae6eabf858e3b307097040cfe7573b20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, антон силуанов, госдума
Экономика, РФ, Антон Силуанов, Госдума
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ
Глава Минфина Силуанов заявил, что ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.
Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году