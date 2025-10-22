https://1prime.ru/20251022/siluanov-863814372.html

Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.

