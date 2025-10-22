Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ - 22.10.2025
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.
Экономика, РФ, Антон Силуанов, Госдума
19:22 22.10.2025
 
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ежегодно менять параметры НДФЛ нецелесообразно, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Что касается НДФЛ, повышения ставки, то мы в прошлом году, кажется, рассматривали только изменение этого ключевого для людей налога, и поэтому менять каждый год, на наш взгляд, нецелесообразно", - сказал он.
