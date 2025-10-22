https://1prime.ru/20251022/siluanov-863814628.html
Силуанов оценил уровень теневой экономики в России
Силуанов оценил уровень теневой экономики в России
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Мы констатируем, что по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП. Это, кстати, немного по сравнению с другими странами ", - сказал он.
Силуанов оценил уровень теневой экономики в России
