Силуанов оценил уровень теневой экономики в России

Силуанов оценил уровень теневой экономики в России - 22.10.2025

Силуанов оценил уровень теневой экономики в России

Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Мы констатируем, что по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП. Это, кстати, немного по сравнению с другими странами ", - сказал он.

