Силуанов оценил уровень теневой экономики в России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Силуанов оценил уровень теневой экономики в России
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы. "Мы констатируем, что по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП. Это, кстати, немного по сравнению с другими странами ", - сказал он.
финансы, россия, рф, антон силуанов, госдума, росстат
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Госдума, Росстат
19:23 22.10.2025
 
Силуанов оценил уровень теневой экономики в России

Силуанов заявил, что доля теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Мы констатируем, что по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП. Это, кстати, немного по сравнению с другими странами ", - сказал он.
Силуанов считает нецелесообразным ежегодно менять параметры НДФЛ
19:22
Экономика Финансы РОССИЯ РФ Антон Силуанов Госдума Росстат
 
 
