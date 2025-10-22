https://1prime.ru/20251022/siluanov-863822977.html
Силуанов оценил общую налоговую нагрузку в России
Силуанов оценил общую налоговую нагрузку в России
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Общая налоговая нагрузка в России в 2025 году составляет 34,4% ВВП, это конкурентоспособный уровень среди стран с развивающейся экономикой, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "В 2025 году общая налоговая нагрузка, по оценкам, составляет 34,4% вместе с доходами от нефтегазового сектора. Если учесть то, что нефтегазовое бремя составляет 3,5%, то, соответственно, мы можем посчитать и сказать, что у нас общий объем налоговой нагрузки варьируется, без учета нефтегазовых изъятий, порядка 30%. В принципе, это конкурентоспособный уровень по сравнению со странами с развивающейся экономикой", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос об оценке уровня налоговой нагрузки на экономику в процентах от ВВП после принятия налоговых предложений. Но у российской экономики есть особенность налоговой нагрузки: большие налоги берутся с нефтегазового сектора, добавил Силуанов.
