Симоньян рассказала о первой химиотерапии

2025-10-22T02:18+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что прошла первую химиотерапию, а также опровергла ряд слухов о своем диагнозе. В сентябре Симоньян сообщила, что проходит лечение от рака. "Первую химию я прошла вчера. Это был крайний срок, я специально просила отложить до крайнего приемлемого срока, чтобы успеть в нормальном состоянии провести юбилей RT с участием верховного (президента России Владимира Путина - ред.). К тому же должно было всяко пройти время, чтобы зажила отрезанная грудь. Предстоит еще сколько-то химий, пока неясно, сколько именно. Потом лучевая", - написала она в Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома". Она также прокомментировала ряд ложных утверждений о состоянии ее здоровья. По ее словам, "ураганное течение" онкологии связано с тем, что она 40 дней буквально жила в больнице после госпитализации ее супруга Тиграна Кеосаяна. "В ноябре (2024 года - ред.) у меня был чек-ап, и там не было ничего. В декабре все случилось с Тиграном - и я буквально молниеносно вырастила себе рак", - пояснила она. По ее словам, еще в июле этого года она не подозревала о диагнозе. "Узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком, и сообщила об этом в первом же эфире у (телеведущего Владимира – ред.) Соловьева", - написала Симоньян. Она добавила, что проходит лечение бесплатно - в муниципальной больнице по ОМС, а ее стадия онкологии не является третьей. "У меня не 3-я стадия, а 1-2, слава Богу. Что там дальше, загадывать нет смысла. Может, с Божьей помощью, вылечат, а, может - по его же решению - отправлюсь играть в нарды с Тиграшей. Давно ведь не играли", - заключила она. Также Симоньян поблагодарила всех, кто беспокоится о её здоровье. Симоньян 26 сентября сообщила о смерти своего мужа - кинорежиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.

