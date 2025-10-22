Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США - 22.10.2025, ПРАЙМ
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США
Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:05+0300
2025-10-22T17:05+0300
мировая экономика
рф
сша
будапешт
петер сийярто
в мире
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859963414_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_60b7dd57f21bc07162d0e963637d8a8e.jpg
БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Меня нисколько не удивляет, что в последние дни в различных СМИ непрерывным потоком идут новости, слухи и фейки о том, что мирного саммита не будет, или что он может не состояться, или что он не состоится сейчас. Это следует считать естественным, поскольку провоенный лагерь и обслуживающие его СМИ явно заинтересованы в том, чтобы этот мирный саммит не состоялся, и борются с ним своими силами", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр подчеркнул, что это инструменты провоенных сил – "фейковые новости, слухи и ссылки на неназванных официальных лиц", и надо быть готовыми к их потоку, пока саммит не состоится.
17:05 22.10.2025
 
Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США

Сийярто: слухи об отмене саммита РФ и США распускают провоенные политики

БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Меня нисколько не удивляет, что в последние дни в различных СМИ непрерывным потоком идут новости, слухи и фейки о том, что мирного саммита не будет, или что он может не состояться, или что он не состоится сейчас. Это следует считать естественным, поскольку провоенный лагерь и обслуживающие его СМИ явно заинтересованы в том, чтобы этот мирный саммит не состоялся, и борются с ним своими силами", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Министр подчеркнул, что это инструменты провоенных сил – "фейковые новости, слухи и ссылки на неназванных официальных лиц", и надо быть готовыми к их потоку, пока саммит не состоится.
Дмитрий Песков
Песков высказался о саммите России и США
20 октября, 13:16
 
Мировая экономикаРФСШАБудапештПетер СийяртоВ миреРОССИЯ
 
 
