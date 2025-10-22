https://1prime.ru/20251022/siyyarto-863810530.html

Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США

22.10.2025

Сийярто прокомментировал слухи об отмене саммита Россия — США

БУДАПЕШТ, 22 окт - ПРАЙМ. Слухи и фейки о якобы отмене саммита РФ - США в Будапеште распускают провоенные политики через свои СМИ с целью сорвать встречу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Меня нисколько не удивляет, что в последние дни в различных СМИ непрерывным потоком идут новости, слухи и фейки о том, что мирного саммита не будет, или что он может не состояться, или что он не состоится сейчас. Это следует считать естественным, поскольку провоенный лагерь и обслуживающие его СМИ явно заинтересованы в том, чтобы этот мирный саммит не состоялся, и борются с ним своими силами", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1. Министр подчеркнул, что это инструменты провоенных сил – "фейковые новости, слухи и ссылки на неназванных официальных лиц", и надо быть готовыми к их потоку, пока саммит не состоится.

