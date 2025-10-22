https://1prime.ru/20251022/slovakiya-863801105.html

Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию

БРАТИСЛАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия с принятием европейских санкций против нее становится только более экономически самостоятельной и успешной в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. “Единственное, к чему привели санкции, это то, что русские самостоятельны там, где не были самостоятельны… Я два с половиной года слушаю о том, что разваливается российская экономика, все рушится, уже они проиграли, а русские (в это время - ред.) чем дальше, тем более успешны на военном поле, все признают, что Россию обычным оружием не победить”, - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, отвечая на вопросы депутатов в среду. Премьер Словакии неоднократно ставил под сомнение санкционную политику Европейского союза по отношению к РФ. В конце июня он говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.

