Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию - 22.10.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию
Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию
БРАТИСЛАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия с принятием европейских санкций против нее становится только более экономически самостоятельной и успешной в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. “Единственное, к чему привели санкции, это то, что русские самостоятельны там, где не были самостоятельны… Я два с половиной года слушаю о том, что разваливается российская экономика, все рушится, уже они проиграли, а русские (в это время - ред.) чем дальше, тем более успешны на военном поле, все признают, что Россию обычным оружием не победить”, - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, отвечая на вопросы депутатов в среду. Премьер Словакии неоднократно ставил под сомнение санкционную политику Европейского союза по отношению к РФ. В конце июня он говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.
11:56 22.10.2025
 
Премьер Словакии рассказал о влиянии санкций на Россию

Фицо заявил, что Россия с введением санкций становится только успешнее

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Роберт Фицо. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
БРАТИСЛАВА, 22 окт - ПРАЙМ. Россия с принятием европейских санкций против нее становится только более экономически самостоятельной и успешной в конфликте на Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
“Единственное, к чему привели санкции, это то, что русские самостоятельны там, где не были самостоятельны… Я два с половиной года слушаю о том, что разваливается российская экономика, все рушится, уже они проиграли, а русские (в это время - ред.) чем дальше, тем более успешны на военном поле, все признают, что Россию обычным оружием не победить”, - сказал Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам, отвечая на вопросы депутатов в среду.
Премьер Словакии неоднократно ставил под сомнение санкционную политику Европейского союза по отношению к РФ. В конце июня он говорил, что санкции в отношении такой страны, как Россия, не работают.
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
В Конгрессе США поставили на паузу законопроект о санкциях против России
20 октября, 23:07
 
РОССИЯМировая экономикаСЛОВАКИЯУКРАИНАРФРоберт Фицо
 
 
Заголовок открываемого материала