Bloomberg: ЕС готовит торговые меры против Китая
Bloomberg: ЕС готовит торговые меры против Китая
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье в случае, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Еврокомиссия к концу месяца подготовит список торговых мер, которые впоследствии могут быть применены против Китая для усиления переговорного влияния. Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе, хотя комиссия хочет избежать обсуждения конкретных мер, отметили источники Министерство коммерции Китайской народной республики 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
15:10 22.10.2025
 
Bloomberg: ЕС готовит торговые меры против Китая

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье в случае, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.
По словам источников, Еврокомиссия к концу месяца подготовит список торговых мер, которые впоследствии могут быть применены против Китая для усиления переговорного влияния.
Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе, хотя комиссия хочет избежать обсуждения конкретных мер, отметили источники
Министерство коммерции Китайской народной республики 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.
"Хоть землю ройте": Китай выбил у Запада почву из-под ног
