Bloomberg: ЕС готовит торговые меры против Китая

Bloomberg: ЕС готовит торговые меры против Китая

2025-10-22T15:10+0300

экономика

мировая экономика

китай

брюссель

пекин

ес

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Евросоюз прорабатывает варианты торговых мер противодействия планируемому Китаем экспортному контролю на критически важное сырье в случае, если Брюсселю не удастся достичь дипломатического решения с Пекином, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники. По словам источников, Еврокомиссия к концу месяца подготовит список торговых мер, которые впоследствии могут быть применены против Китая для усиления переговорного влияния. Этот вопрос, вероятно, будет рассмотрен на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на этой неделе, хотя комиссия хочет избежать обсуждения конкретных мер, отметили источники Министерство коммерции Китайской народной республики 9 октября сообщило, что с 8 ноября вводит экспортный контроль на ряд товаров, связанных со средними и тяжелыми редкоземельными элементами, литиевыми батареями и анодными материалами из искусственного графита, оборудованием для добычи и переработки редкоземельных металлов, сырьем и сверхпрочными материалами.

китай

брюссель

пекин

2025

