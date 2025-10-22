Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-22T15:24+0300
2025-10-22T15:24+0300
общество
сергей чирков
социальный фонд
госдума
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов ухода за всеми детьми, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В будущем году предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода, за всеми детьми, которые у них были... По предварительным оценкам, перерасчет получит более 470 тысяч женщин… При этом пенсия таких женщин в среднем увеличится почти на две тысячи рублей", - сказал Чирков во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что в следующем году расходы на эти цели составят 10,9 миллиарда рублей.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_32e2e2d5238951fdd27161097536ab82.jpg
общество , сергей чирков, социальный фонд, госдума
Общество , Сергей Чирков, Социальный фонд, Госдума
15:24 22.10.2025
 
Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году

Пенсии женщин с пятью и более детьми вырастут почти на две тысячи рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов ухода за всеми детьми, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"В будущем году предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода, за всеми детьми, которые у них были... По предварительным оценкам, перерасчет получит более 470 тысяч женщин… При этом пенсия таких женщин в среднем увеличится почти на две тысячи рублей", - сказал Чирков во время пленарного заседания Госдумы.
Он отметил, что в следующем году расходы на эти цели составят 10,9 миллиарда рублей.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году
ОбществоСергей ЧирковСоциальный фондГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала