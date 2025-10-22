https://1prime.ru/20251022/sotsfond-863807288.html

Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году

Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году - 22.10.2025, ПРАЙМ

Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году

Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов... | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T15:24+0300

2025-10-22T15:24+0300

2025-10-22T15:24+0300

общество

сергей чирков

социальный фонд

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859927603_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b307da70980d77b3fda7e1785ab56b80.jpg

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов ухода за всеми детьми, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В будущем году предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода, за всеми детьми, которые у них были... По предварительным оценкам, перерасчет получит более 470 тысяч женщин… При этом пенсия таких женщин в среднем увеличится почти на две тысячи рублей", - сказал Чирков во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что в следующем году расходы на эти цели составят 10,9 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20251022/siluanov-863805562.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сергей чирков, социальный фонд, госдума