Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году
Пенсии многодетных женщин вырастут в следующем году
2025-10-22T15:24+0300
общество
сергей чирков
социальный фонд
госдума
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Пенсии женщин с пятью и более детьми в следующем году вырастут в среднем почти на две тысячи рублей в результате перерасчета страховой пенсии с учетом периодов ухода за всеми детьми, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "В будущем году предусмотрен перерасчет страховой пенсии женщинам за периоды ухода, за всеми детьми, которые у них были... По предварительным оценкам, перерасчет получит более 470 тысяч женщин… При этом пенсия таких женщин в среднем увеличится почти на две тысячи рублей", - сказал Чирков во время пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что в следующем году расходы на эти цели составят 10,9 миллиарда рублей.
