В России снизилось производство СПГ

2025-10-22T19:57+0300

экономика

газ

росстат

спг

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 23,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в сентябре показатель вырос в месячном выражении на 29,2%, а в годовом - на 1,1%, составив 2,8 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.

газ, росстат, спг