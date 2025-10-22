Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизилось производство СПГ - 22.10.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/spg-863816754.html
В России снизилось производство СПГ
В России снизилось производство СПГ - 22.10.2025, ПРАЙМ
В России снизилось производство СПГ
Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 23,6... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:57+0300
2025-10-22T19:57+0300
экономика
газ
росстат
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/06/860364850_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_bb0268c9b06dc6645924b63bc518df24.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 23,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в сентябре показатель вырос в месячном выражении на 29,2%, а в годовом - на 1,1%, составив 2,8 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
https://1prime.ru/20251022/gaz-863815372.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
газ, росстат, спг
Экономика, Газ, Росстат, СПГ
19:57 22.10.2025
 
В России снизилось производство СПГ

Росстат: производство СПГ в России за 9 месяцев снизилось на 5,2%, до 23,6 млн тонн

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 23,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в сентябре показатель вырос в месячном выражении на 29,2%, а в годовом - на 1,1%, составив 2,8 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
Месторождение сланцевого газа. - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Росстат сообщил о снижении добычи газа в России
19:39
 
ЭкономикаГазРосстатСПГ
 
 
