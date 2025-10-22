https://1prime.ru/20251022/spg-863816754.html
В России снизилось производство СПГ
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 23,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. При этом в сентябре показатель вырос в месячном выражении на 29,2%, а в годовом - на 1,1%, составив 2,8 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-сентябре снизилось на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 23,6 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в сентябре показатель вырос в месячном выражении на 29,2%, а в годовом - на 1,1%, составив 2,8 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
