Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спрос на страхование на случай отмены туров летом вырос в 2,7 раза - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/spros-863789483.html
Спрос на страхование на случай отмены туров летом вырос в 2,7 раза
Спрос на страхование на случай отмены туров летом вырос в 2,7 раза - 22.10.2025, ПРАЙМ
Спрос на страхование на случай отмены туров летом вырос в 2,7 раза
Спрос на страхование на случай отмены тура летом текущего года вырос в РФ почти в 2,7 раза в годовом выражении, а каждая седьмая застрахованная поездка россиян... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T04:36+0300
2025-10-22T04:36+0300
бизнес
россия
росгосстрах
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863789483.jpg?1761097018
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Спрос на страхование на случай отмены тура летом текущего года вырос в РФ почти в 2,7 раза в годовом выражении, а каждая седьмая застрахованная поездка россиян действительно сорвалась, говорится в исследовании "Росгосстраха", с которым ознакомилось РИА Новости. "Летом 2025 года спрос на страховки на случай отмены поездки вырос на 168% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании, проведенном среди клиентов страховой компании. По данным страховщика, 42% туристов летом текущего года включили страховку в оплату тура. "При этом опция оказалась весьма востребована на практике: каждая седьмая застрахованная поездка (15%) этого лета действительно сорвалась", - сообщили в "Росгосстрахе". Главной причиной большинства отмен были стали болезни туристов - из-за них сорвалось 48% поездок, причиной отмены еще 22% туров оказались болезни родственников. "Помимо отмены в этом сезоне немало неприятностей туристам доставляют задержки рейсов. В таких случаях страховка помогает минимизировать риски и получить возмещение, если самолет не вылетел вовремя", - напомнила эксперт "Росгосстраха" Ольга Купцова. В компании отметили, что самую крупную компенсацию летом текущего года в 960 тысяч рублей получила семья, отменившая тур на Мальдивы из-за того, что ребенок заболел пневмонией перед вылетом. "Отмена долгожданного отпуска из-за форс-мажоров - очень неприятная ситуация, которая почти всегда сопровождается большими финансовыми потерями. Поэтому подготовка к путешествию должна включать защиту от возможных рисков", - советует эксперт.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росгосстрах
Бизнес, РОССИЯ, Росгосстрах
04:36 22.10.2025
 
Спрос на страхование на случай отмены туров летом вырос в 2,7 раза

Спрос на страховку на случай отмены туров летом вырос почти в 2,7 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Спрос на страхование на случай отмены тура летом текущего года вырос в РФ почти в 2,7 раза в годовом выражении, а каждая седьмая застрахованная поездка россиян действительно сорвалась, говорится в исследовании "Росгосстраха", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Летом 2025 года спрос на страховки на случай отмены поездки вырос на 168% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании, проведенном среди клиентов страховой компании.
По данным страховщика, 42% туристов летом текущего года включили страховку в оплату тура.
"При этом опция оказалась весьма востребована на практике: каждая седьмая застрахованная поездка (15%) этого лета действительно сорвалась", - сообщили в "Росгосстрахе".
Главной причиной большинства отмен были стали болезни туристов - из-за них сорвалось 48% поездок, причиной отмены еще 22% туров оказались болезни родственников.
"Помимо отмены в этом сезоне немало неприятностей туристам доставляют задержки рейсов. В таких случаях страховка помогает минимизировать риски и получить возмещение, если самолет не вылетел вовремя", - напомнила эксперт "Росгосстраха" Ольга Купцова.
В компании отметили, что самую крупную компенсацию летом текущего года в 960 тысяч рублей получила семья, отменившая тур на Мальдивы из-за того, что ребенок заболел пневмонией перед вылетом.
"Отмена долгожданного отпуска из-за форс-мажоров - очень неприятная ситуация, которая почти всегда сопровождается большими финансовыми потерями. Поэтому подготовка к путешествию должна включать защиту от возможных рисков", - советует эксперт.
 
БизнесРОССИЯРосгосстрах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала