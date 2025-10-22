https://1prime.ru/20251022/spros-863789483.html

Спрос на страхование на случай отмены туров летом вырос в 2,7 раза

бизнес

россия

росгосстрах

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Спрос на страхование на случай отмены тура летом текущего года вырос в РФ почти в 2,7 раза в годовом выражении, а каждая седьмая застрахованная поездка россиян действительно сорвалась, говорится в исследовании "Росгосстраха", с которым ознакомилось РИА Новости. "Летом 2025 года спрос на страховки на случай отмены поездки вырос на 168% по сравнению с прошлым годом", - говорится в исследовании, проведенном среди клиентов страховой компании. По данным страховщика, 42% туристов летом текущего года включили страховку в оплату тура. "При этом опция оказалась весьма востребована на практике: каждая седьмая застрахованная поездка (15%) этого лета действительно сорвалась", - сообщили в "Росгосстрахе". Главной причиной большинства отмен были стали болезни туристов - из-за них сорвалось 48% поездок, причиной отмены еще 22% туров оказались болезни родственников. "Помимо отмены в этом сезоне немало неприятностей туристам доставляют задержки рейсов. В таких случаях страховка помогает минимизировать риски и получить возмещение, если самолет не вылетел вовремя", - напомнила эксперт "Росгосстраха" Ольга Купцова. В компании отметили, что самую крупную компенсацию летом текущего года в 960 тысяч рублей получила семья, отменившая тур на Мальдивы из-за того, что ребенок заболел пневмонией перед вылетом. "Отмена долгожданного отпуска из-за форс-мажоров - очень неприятная ситуация, которая почти всегда сопровождается большими финансовыми потерями. Поэтому подготовка к путешествию должна включать защиту от возможных рисков", - советует эксперт.

бизнес, россия, росгосстрах