США планируют пересмотреть торговые отношения с Китаем - 22.10.2025, ПРАЙМ
США планируют пересмотреть торговые отношения с Китаем
США планируют пересмотреть торговые отношения с Китаем - 22.10.2025, ПРАЙМ
США планируют пересмотреть торговые отношения с Китаем
Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть торговые отношения с Пекином, которые, по его словам, на протяжении двух... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T15:53+0300
2025-10-22T15:53+0300
мировая экономика
бизнес
китай
сша
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624509_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10c368a87c946ac2744f1ffbf7cc48dc.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть торговые отношения с Пекином, которые, по его словам, на протяжении двух десятилетий складывались в пользу Китая и больше не являются приемлемыми. "Отношения с Китаем должны быть конструктивными, но их нужно активно регулировать. На протяжении 20 лет Китай имел широкий доступ к американскому рынку, тогда как США сталкивались с серьезными ограничениями в Китае. Конечно, им это удобно. Но мы больше не можем жить в таких условиях, нам нужен другой путь", — сказал Грир в интервью телеканалу CNBC. Он добавил, что Соединенные Штаты "всегда были открыты для Китая", тогда как ограничения для американских компаний исходят от самой китайской стороны. "Эта модель больше не работает для Соединенных Штатов", — подчеркнул он.
китай
сша
вашингтон
мировая экономика, бизнес, китай, сша, вашингтон
Мировая экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН
15:53 22.10.2025
 
США планируют пересмотреть торговые отношения с Китаем

Торгпред США Грир заявил, что страна пересмотрит торговые отношения с Китаем

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и доллар
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Юань и доллар. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 22 окт – ПРАЙМ. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон намерен пересмотреть торговые отношения с Пекином, которые, по его словам, на протяжении двух десятилетий складывались в пользу Китая и больше не являются приемлемыми.
"Отношения с Китаем должны быть конструктивными, но их нужно активно регулировать. На протяжении 20 лет Китай имел широкий доступ к американскому рынку, тогда как США сталкивались с серьезными ограничениями в Китае. Конечно, им это удобно. Но мы больше не можем жить в таких условиях, нам нужен другой путь", — сказал Грир в интервью телеканалу CNBC.
Он добавил, что Соединенные Штаты "всегда были открыты для Китая", тогда как ограничения для американских компаний исходят от самой китайской стороны.
"Эта модель больше не работает для Соединенных Штатов", — подчеркнул он.
