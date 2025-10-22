В США не исключили введения ограничений на экспорт ПО в Китай

https://1prime.ru/20251022/ssha-863824673.html
2025-10-22T23:09+0300
экономика
мировая экономика
китай
пекин
сша
скотт бессент
ВАШИНГТОН, 22 окт – ПРАЙМ. Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные меры Пекина в отношении редкоземельных металлов, заявил в среду журналистам министр финансов США Скотт Бессент. "Я подтверждаю, что все варианты открыты. Мы подходим к переговорам с Китаем с уважением и добрыми намерениями", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных мерах Вашингтона на действия Пекина, в частности ограничения на поставки ПО. Бессент уточнил, что решения о возможных мерах против КНР будут приниматься в координации с союзниками по G7. По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира. "Если такие меры затронут программное обеспечение, двигатели или иные компоненты, ответные действия будут согласованы с партнёрами", — подчеркнул американский министр.
