Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США не исключили введения ограничений на экспорт ПО в Китай - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251022/ssha-863824673.html
В США не исключили введения ограничений на экспорт ПО в Китай
В США не исключили введения ограничений на экспорт ПО в Китай - 22.10.2025, ПРАЙМ
В США не исключили введения ограничений на экспорт ПО в Китай
Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные меры Пекина в отношении... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T23:09+0300
2025-10-22T23:09+0300
экономика
мировая экономика
китай
пекин
сша
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 22 окт – ПРАЙМ. Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные меры Пекина в отношении редкоземельных металлов, заявил в среду журналистам министр финансов США Скотт Бессент. "Я подтверждаю, что все варианты открыты. Мы подходим к переговорам с Китаем с уважением и добрыми намерениями", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных мерах Вашингтона на действия Пекина, в частности ограничения на поставки ПО. Бессент уточнил, что решения о возможных мерах против КНР будут приниматься в координации с союзниками по G7. По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира. "Если такие меры затронут программное обеспечение, двигатели или иные компоненты, ответные действия будут согласованы с партнёрами", — подчеркнул американский министр.
https://1prime.ru/20251022/ssha-863808340.html
китай
пекин
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, пекин, сша, скотт бессент
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, Пекин, США, Скотт Бессент
23:09 22.10.2025
 
В США не исключили введения ограничений на экспорт ПО в Китай

Глава Минфина США Бессент: США могут ввести ограничения на экспорт ПО в Китай

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Флаги США и Китая. Архивное фото
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 окт – ПРАЙМ. Соединённые Штаты не исключают введения ограничений на экспорт программного обеспечения в Китай в качестве ответа на аналогичные меры Пекина в отношении редкоземельных металлов, заявил в среду журналистам министр финансов США Скотт Бессент.
"Я подтверждаю, что все варианты открыты. Мы подходим к переговорам с Китаем с уважением и добрыми намерениями", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможных ответных мерах Вашингтона на действия Пекина, в частности ограничения на поставки ПО.
Бессент уточнил, что решения о возможных мерах против КНР будут приниматься в координации с союзниками по G7.
По его словам, Китай ввёл экспортные рестрикции на редкоземельные металлы не только в отношении США, но и всего мира.
"Если такие меры затронут программное обеспечение, двигатели или иные компоненты, ответные действия будут согласованы с партнёрами", — подчеркнул американский министр.
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
США планируют пересмотреть торговые отношения с Китаем
Вчера, 15:53
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙПекинСШАСкотт Бессент
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала