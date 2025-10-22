https://1prime.ru/20251022/stal-863817615.html

В России сократилось производство готового стального проката

2025-10-22T20:15+0300

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Производство готового стального проката в России по итогам девяти месяцев текущего года сократилось на 5,4% в годовом выражении - до 42,9 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Выпуск нелегированной стали в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикатов из нелегированной стали в отчетном периоде снизился на 1,8% к аналогичному периоду прошлого года – до 40,9 миллиона тонн. Производство чугуна зеркального и передельного в чушках, болванках или прочих первичных формах уменьшилось на 1,6% и составило 37,8 миллиона тонн. Выпуск стальных труб, пустотелых профилей и их фитингов за 9 месяцев снизился на 11,1% - до 8,7 миллиона тонн. В сентябре производство проката в РФ составило 4,4 миллиона тонн, увеличившись на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выпуск нелегированной стали в этом месяце вырос на 1,8%, до 4,3 миллиона тонн. Производство чугуна в сентябре уменьшилось на 3,4%, до 3,9 миллиона тонн. Выпуск стальных труб составил 0,8 миллиона тонн, сократившись на 20,6% в годовом выражении.

