Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума ждет от Банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки, заявил ее председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду. "Для чистоты отношений в отношении банков и учетной ставки, мы с вами на следующей неделе в четверг посвящаем этому отдельное заседание. И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал, мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки", - сказал Володин. "Так? Так, и руководство Центрального банка это должно понимать", - добавил он . Поэтому разговор, который состоится 30 октября, "однозначно будет вокруг этой темы", подчеркнул он. На 30 октября запланировано рассмотрение на заседании Госдумы основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Данный документ должна будет представить председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.
