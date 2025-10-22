Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки
Госдума ждет от Банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки, заявил ее председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду. | 22.10.2025, ПРАЙМ
экономика
банки
финансы
вячеслав володин
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
центральные банки
банки, финансы, вячеслав володин, эльвира набиуллина, банк россия, госдума, центральные банки
Экономика, Банки, Финансы, Вячеслав Володин, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума, центральные банки
Госдума ждет от ЦБ шагов по снижению ключевой ставки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Центральный банк России
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Госдума ждет от Банка России конкретных шагов по снижению ключевой ставки, заявил ее председатель Вячеслав Володин на пленарном заседании в среду.
"Для чистоты отношений в отношении банков и учетной ставки, мы с вами на следующей неделе в четверг посвящаем этому отдельное заседание. И у нас публичная позиция, во всяком случае, другой от депутатов не слышал, мы ждем от Центрального банка конкретных шагов по снижению учетной ставки", - сказал Володин.
"Так? Так, и руководство Центрального банка это должно понимать", - добавил он . Поэтому разговор, который состоится 30 октября, "однозначно будет вокруг этой темы", подчеркнул он.
На 30 октября запланировано рассмотрение на заседании Госдумы основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Данный документ должна будет представить председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России по итогам заседания совета директоров в сентябре ожидаемо снизил ключевую ставку - третий раз подряд, на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Также регулятор сохранил нейтральный сигнал и не указал ожидаемую направленность своих шагов. Ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке состоится уже в эту пятницу, 24 октября.
Зона риска. В России обнаружили аномалию с ключевой ставкой
