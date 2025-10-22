https://1prime.ru/20251022/t-bank-863791812.html

В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются избежать блокировок

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали выводить похищенные средства у россиян не через подставные лица, а через знакомых жертв, так они пытаются избежать блокировок, сообщили РИА Новости в Т-Банке. "В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60%", - рассказали в банке. "Если раньше преступники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, теперь просят сделать это родственника или друга", - добавили там. Таким образом злоумышленники стараются не привлекать внимание службы безопасности банка. При этом сами схемы обмана не меняются - мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или "Госуслуг". Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, пояснили в кредитной организации. Там указали, что новый прием мошенничества опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь знакомых в мошенничество. Эксперты Т-Банка рекомендуют не верить в "безопасные счета", так как перевести средства на такой счет просят только мошенники, быть более внимательным к просьбам знакомых, которые могут находиться под влиянием мошенников, и звонить в банк по официальному номеру на обороте карты при подозрении на мошенничество.

