Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются избежать блокировок - 22.10.2025
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251022/t-bank-863791812.html
В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются избежать блокировок
В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются избежать блокировок - 22.10.2025, ПРАЙМ
В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются избежать блокировок
Мошенники начали выводить похищенные средства у россиян не через подставные лица, а через знакомых жертв, так они пытаются избежать блокировок, сообщили РИА... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T08:15+0300
2025-10-22T08:15+0300
мошенничество
финансы
банки
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75184/66/751846656_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_f8d1a0f1c83b8852740ff867f1bdef62.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали выводить похищенные средства у россиян не через подставные лица, а через знакомых жертв, так они пытаются избежать блокировок, сообщили РИА Новости в Т-Банке. "В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60%", - рассказали в банке. "Если раньше преступники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, теперь просят сделать это родственника или друга", - добавили там. Таким образом злоумышленники стараются не привлекать внимание службы безопасности банка. При этом сами схемы обмана не меняются - мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или "Госуслуг". Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, пояснили в кредитной организации. Там указали, что новый прием мошенничества опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь знакомых в мошенничество. Эксперты Т-Банка рекомендуют не верить в "безопасные счета", так как перевести средства на такой счет просят только мошенники, быть более внимательным к просьбам знакомых, которые могут находиться под влиянием мошенников, и звонить в банк по официальному номеру на обороте карты при подозрении на мошенничество.
https://1prime.ru/20251021/yurist--863746463.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75184/66/751846656_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_42eb2bf3e1c24e67af53259badba6416.jpg
1920
1920
true
финансы, банки, россия
Мошенничество, Финансы, Банки, РОССИЯ
08:15 22.10.2025
 
В Т-Банке рассказали, как мошенники пытаются избежать блокировок

Мошенники начали выводить деньги жертв через их знакомых

Карта в банкомате
Карта в банкомате
Карта в банкомате . Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Мошенники начали выводить похищенные средства у россиян не через подставные лица, а через знакомых жертв, так они пытаются избежать блокировок, сообщили РИА Новости в Т-Банке.
"В результате объединения усилий банков, IT-компаний, операторов связи и регуляторов мошенникам стало в разы сложнее реализовывать классические схемы с выводом средств с банковского счета. Поэтому они начали искать новые способы для обхода ограничений. Например, с начала осени частота использования схем с вовлечением знакомых жертвы выросла почти на 60%", - рассказали в банке.
"Если раньше преступники убеждали жертву отправить деньги напрямую на карту подставного человека, теперь просят сделать это родственника или друга", - добавили там.
Таким образом злоумышленники стараются не привлекать внимание службы безопасности банка. При этом сами схемы обмана не меняются - мошенники по-прежнему звонят от имени Центробанка, правоохранительных органов, крупных брокеров или "Госуслуг". Изменилась лишь цепочка для вывода украденного, пояснили в кредитной организации.
Там указали, что новый прием мошенничества опасен тем, что жертва может не только потерять деньги, но и невольно вовлечь знакомых в мошенничество.
Эксперты Т-Банка рекомендуют не верить в "безопасные счета", так как перевести средства на такой счет просят только мошенники, быть более внимательным к просьбам знакомых, которые могут находиться под влиянием мошенников, и звонить в банк по официальному номеру на обороте карты при подозрении на мошенничество.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Юрист объяснил, почему мошенники стали использовать индийские номера
Вчера, 10:09
 
МошенничествоФинансыБанкиРОССИЯ
 
 
