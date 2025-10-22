Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/tomahawk-863809778.html
Журналист иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву
Журналист иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву - 22.10.2025, ПРАЙМ
Журналист иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X саркастически отреагировал на призывы предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T16:36+0300
2025-10-22T16:36+0300
киев
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
сергей лавров
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_125:0:900:436_1920x0_80_0_0_0fe8735bfcd4f8f0b6ab319b28a86e3d.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X саркастически отреагировал на призывы предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. "Отправьте бензин, чтобы потушить пожар", — прокомментировал Боуз в ответ на пост Комитета Сената США по международным делам, который призывал передать ракеты Киеву для "скорейшего разрешения конфликта на Украине". Как ранее сообщалось каналом CNN, во время "откровенной и прямолинейной" беседы в Белом доме 17 октября, Трамп дал четко понять лидеру киевского правительства Владимиру Зеленскому, что США не предоставят дальнобойные ракеты. По информации издания Axios, которое ссылается на свои источники, Трамп заявил, что на данный момент Америка не планирует отправку ракет Tomahawk в Украину. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что передача ракет Tomahawk Киеву отрицательно скажется на российско-американских отношениях. Путин также отметил, что использование таких ракет на Украине не может происходить без вмешательства американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", опубликованном 15 октября, подчеркнул, что возможная передача ракет Tomahawk Украине существенно осложнит возможность восстановления отношений между Россией и США.
https://1prime.ru/20251019/zelenskiy-863674590.html
https://1prime.ru/20251018/merts-863662561.html
киев
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863475842_222:0:803:436_1920x0_80_0_0_92ab4e3e9e2862d2bbf1d3d31cc8cec3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей лавров, cnn
Киев, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, CNN
16:36 22.10.2025
 
Журналист иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву

Журналист Боуз высмеял призывы отправить "Томагавки" Украине

© ФотоАмериканская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Американская компания Oshkosh Defense представила линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk. Архивное фото
© Фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X саркастически отреагировал на призывы предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk.
"Отправьте бензин, чтобы потушить пожар", — прокомментировал Боуз в ответ на пост Комитета Сената США по международным делам, который призывал передать ракеты Киеву для "скорейшего разрешения конфликта на Украине".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
“Вообще кранты”: в Киеве рассказали о беде, ожидающей Зеленского
19 октября, 02:00
Как ранее сообщалось каналом CNN, во время "откровенной и прямолинейной" беседы в Белом доме 17 октября, Трамп дал четко понять лидеру киевского правительства Владимиру Зеленскому, что США не предоставят дальнобойные ракеты. По информации издания Axios, которое ссылается на свои источники, Трамп заявил, что на данный момент Америка не планирует отправку ракет Tomahawk в Украину.
Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что передача ракет Tomahawk Киеву отрицательно скажется на российско-американских отношениях. Путин также отметил, что использование таких ракет на Украине не может происходить без вмешательства американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", опубликованном 15 октября, подчеркнул, что возможная передача ракет Tomahawk Украине существенно осложнит возможность восстановления отношений между Россией и США.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Заявление Мерца после визита Зеленского в США вызвало изумление на Западе
18 октября, 11:27
 
КиевСШАУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала