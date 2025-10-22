Журналист иронично ответил на призывы отправить "Томагавки" Киеву

https://1prime.ru/20251022/tomahawk-863809778.html

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X саркастически отреагировал на призывы предоставить Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk. "Отправьте бензин, чтобы потушить пожар", — прокомментировал Боуз в ответ на пост Комитета Сената США по международным делам, который призывал передать ракеты Киеву для "скорейшего разрешения конфликта на Украине". Как ранее сообщалось каналом CNN, во время "откровенной и прямолинейной" беседы в Белом доме 17 октября, Трамп дал четко понять лидеру киевского правительства Владимиру Зеленскому, что США не предоставят дальнобойные ракеты. По информации издания Axios, которое ссылается на свои источники, Трамп заявил, что на данный момент Америка не планирует отправку ракет Tomahawk в Украину. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что передача ракет Tomahawk Киеву отрицательно скажется на российско-американских отношениях. Путин также отметил, что использование таких ракет на Украине не может происходить без вмешательства американских военных. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант", опубликованном 15 октября, подчеркнул, что возможная передача ракет Tomahawk Украине существенно осложнит возможность восстановления отношений между Россией и США.

