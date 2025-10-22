АТБ призвала Петербургскую биржу к жесткому контролю за отгрузками топлива

https://1prime.ru/20251022/toplivo-863808127.html
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ассоциация товарных брокеров (АТБ) отмечает многократные срывы сроков поставки топлива по биржевым сделкам и призывает Петербургскую биржу ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, следует из письма ассоциации на имя президента торговой площадки Игоря Артемьева (есть в распоряжении РИА Новости). АТБ - независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на Петербургской бирже. "Осенью 2025 года наблюдается ситуация многократных нарушений установленных сроков поставки топлива по сделкам, заключенным на АО "Петербургская биржа"... В связи с вышеизложенным просим биржу ввести четкий и прозрачный регламент контроля за отгрузками биржевого топлива, основанный на приоритетности сделок, и установить жесткие санкции за его нарушение", - говорится в их письме. В частности, АТБ предлагает ввести алгоритм приоритетности отгрузок, который будет распространяться на всех поставщиков. Приоритет должен определяться датой и временем заключения сделки вне зависимости от конкретного покупателя и цены. А за очередностью и случаями ее нарушения должен следить автоматический мониторинг. Кроме того, брокеры призывают установить штрафные санкции за каждый выявленный факт нарушения регламента вплоть до приостановки участия в торгах. Описывая текущую ситуацию на торгах топливом, АТБ выделила ряд "негативных" примеров. Например, нарушение последовательности отгрузок в один адрес: отгрузки для разных покупателей проходят без хронологии заключения биржевых сделок. "Это нарушает принцип приоритета "кто первый заключил сделку, тот первый и отгрузился", - отмечает ассоциация. Также брокеры обращают внимание на дискриминацию сделок по цене (отгрузки новых сделок с более высокой ценой идут в приоритетном порядке, а ранее заключенные сделки с более низкой ценой не исполняются). Другая проблема - нарушение равного доступа к товару. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы грузят топливо своим сбытовым структурам, но при этом задерживают отгрузки биржевого товара независимым покупателям. Отдельные поставщики используют такую практику для отсрочки исполнения обязательств по "старым" сделкам, которые из-за роста цены в условиях форс-мажора стали для них экономически невыгодными, подчеркнула АТБ. РИА Новости направило запрос в Минэнерго и на Петербургскую биржу.
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Ассоциация товарных брокеров (АТБ) отмечает многократные срывы сроков поставки топлива по биржевым сделкам и призывает Петербургскую биржу ввести прозрачную систему контроля отгрузок нефтепродуктов и штрафные санкции за ее нарушение, следует из письма ассоциации на имя президента торговой площадки Игоря Артемьева (есть в распоряжении РИА Новости).
АТБ
- независимые топливные трейдеры, на чью долю приходится 17% спроса на Петербургской бирже.
"Осенью 2025 года наблюдается ситуация многократных нарушений установленных сроков поставки топлива по сделкам, заключенным на АО "Петербургская биржа"... В связи с вышеизложенным просим биржу ввести четкий и прозрачный регламент контроля за отгрузками биржевого топлива, основанный на приоритетности сделок, и установить жесткие санкции за его нарушение", - говорится в их письме.
В частности, АТБ предлагает ввести алгоритм приоритетности отгрузок, который будет распространяться на всех поставщиков. Приоритет должен определяться датой и временем заключения сделки вне зависимости от конкретного покупателя и цены. А за очередностью и случаями ее нарушения должен следить автоматический мониторинг.
Кроме того, брокеры призывают установить штрафные санкции за каждый выявленный факт нарушения регламента вплоть до приостановки участия в торгах.
Описывая текущую ситуацию на торгах топливом, АТБ выделила ряд "негативных" примеров. Например, нарушение последовательности отгрузок в один адрес: отгрузки для разных покупателей проходят без хронологии заключения биржевых сделок. "Это нарушает принцип приоритета "кто первый заключил сделку, тот первый и отгрузился", - отмечает ассоциация.
Также брокеры обращают внимание на дискриминацию сделок по цене (отгрузки новых сделок с более высокой ценой идут в приоритетном порядке, а ранее заключенные сделки с более низкой ценой не исполняются). Другая проблема - нарушение равного доступа к товару. Некоторые нефтеперерабатывающие заводы грузят топливо своим сбытовым структурам, но при этом задерживают отгрузки биржевого товара независимым покупателям.
Отдельные поставщики используют такую практику для отсрочки исполнения обязательств по "старым" сделкам, которые из-за роста цены в условиях форс-мажора стали для них экономически невыгодными, подчеркнула АТБ.
РИА Новости направило запрос в Минэнерго и на Петербургскую биржу.
