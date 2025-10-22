https://1prime.ru/20251022/tramp-863788007.html

Трамп не считает встречу с Путиным потерей времени

Трамп не считает встречу с Путиным потерей времени - 22.10.2025, ПРАЙМ

Трамп не считает встречу с Путиным потерей времени

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. | 22.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-22T02:18+0300

2025-10-22T02:18+0300

2025-10-22T02:18+0300

экономика

россия

общество

сша

будапешт

киев

дональд трамп

юрий ушаков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863788007.jpg?1761088701

ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. Ранее Трамп, отвечая на вопрос о встрече с Путиным и вероятности поставок ракет Tomahawk Киеву, заявил, что пока не было принято решение об этом, так как ему не хотелось бы терять время впустую. "Я не сказал такого. Я не сказал, что так будет. Никогда не знаешь, что может случиться", - заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он ранее посчитал планируемую встречу с Путиным пустой тратой времени. На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.

сша

будапешт

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , сша, будапешт, киев, дональд трамп, юрий ушаков