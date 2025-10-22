Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп не считает встречу с Путиным потерей времени - 22.10.2025
Трамп не считает встречу с Путиным потерей времени
Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. | 22.10.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
общество
сша
будапешт
киев
дональд трамп
юрий ушаков
ВАШИНГТОН, 22 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп, комментируя возможную встречу с российским лидером Владиром Путиным в Будапеште, заявил, что не считает ее потерей времени. Ранее Трамп, отвечая на вопрос о встрече с Путиным и вероятности поставок ракет Tomahawk Киеву, заявил, что пока не было принято решение об этом, так как ему не хотелось бы терять время впустую. "Я не сказал такого. Я не сказал, что так будет. Никогда не знаешь, что может случиться", - заявил он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о том, почему он ранее посчитал планируемую встречу с Путиным пустой тратой времени. На прошлой неделе лидеры РФ и США провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.
россия, общество , сша, будапешт, киев, дональд трамп, юрий ушаков
Экономика, РОССИЯ, Общество , США, Будапешт, Киев, Дональд Трамп, Юрий Ушаков
