Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - 22.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251022/tramp-863811152.html
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - 22.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:04+0300
2025-10-22T17:04+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill."Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что подобные поставки могут привести к прямому участию США в конфликте на Украине. Американский президент встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на минувшей неделе. Портал Axios указал, что переговоры были непростыми, и Трамп занял жесткую позицию. По словам одного из источников, встреча "прошла неудачно". Зеленскому пришлось организовать пресс-конференцию за пределами Белого дома. Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам диалога хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с коллегой в Будапеште.
https://1prime.ru/20251021/tramp-863779917.html
https://1prime.ru/20251022/ukraina-863791110.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
17:04 22.10.2025
 
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

The Hill: Трамп сделал правильный шаг в отношении ракет Tomahawk

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill.
"Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", — говорится в материале.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского
Вчера, 18:09
Издание подчеркивает, что подобные поставки могут привести к прямому участию США в конфликте на Украине.
Американский президент встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на минувшей неделе. Портал Axios указал, что переговоры были непростыми, и Трамп занял жесткую позицию. По словам одного из источников, встреча "прошла неудачно". Зеленскому пришлось организовать пресс-конференцию за пределами Белого дома.
Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам диалога хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с коллегой в Будапеште.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа
07:17
 
Мировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАВАШИНГТОНДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала