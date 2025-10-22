https://1prime.ru/20251022/tramp-863811152.html

В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом

Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill. | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill."Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что подобные поставки могут привести к прямому участию США в конфликте на Украине. Американский президент встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на минувшей неделе. Портал Axios указал, что переговоры были непростыми, и Трамп занял жесткую позицию. По словам одного из источников, встреча "прошла неудачно". Зеленскому пришлось организовать пресс-конференцию за пределами Белого дома. Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам диалога хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с коллегой в Будапеште.

