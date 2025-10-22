https://1prime.ru/20251022/tramp-863811152.html
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом - 22.10.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:04+0300
2025-10-22T17:04+0300
2025-10-22T17:04+0300
мировая экономика
общество
сша
украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал разумный выбор, решив не предоставлять Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, пишет американское издание The Hill."Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно", — говорится в материале.Издание подчеркивает, что подобные поставки могут привести к прямому участию США в конфликте на Украине. Американский президент встретился с Владимиром Зеленским в Вашингтоне на минувшей неделе. Портал Axios указал, что переговоры были непростыми, и Трамп занял жесткую позицию. По словам одного из источников, встреча "прошла неудачно". Зеленскому пришлось организовать пресс-конференцию за пределами Белого дома. Накануне переговоров Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. По итогам диалога хозяин Белого дома объявил о намерении встретиться с коллегой в Будапеште.
https://1prime.ru/20251021/tramp-863779917.html
https://1prime.ru/20251022/ukraina-863791110.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_89774ddcce450c018b55fc00831e72a3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В США сделали заявление после встречи Зеленского с Трампом
The Hill: Трамп сделал правильный шаг в отношении ракет Tomahawk