22.10.2025
https://1prime.ru/20251022/udary-863812247.html
Зеленский сделала новое заявление после ударов ВС России
Зеленский сделала новое заявление после ударов ВС России - 22.10.2025, ПРАЙМ
Зеленский сделала новое заявление после ударов ВС России
Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России. | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T17:34+0300
2025-10-22T17:34+0300
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России."Под ударами &lt;...&gt; в основном наша энергетика &lt;...&gt;", — написал он в Telegram-канале.Зеленский уточнил, что пострадали объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Днепродзержинске, расположенном в Днепропетровской области, была повреждена гидроэлектростанция, где находились системы ПВО и личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим объектам возникли пожары и были зафиксированы перебои с электроснабжением. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава и техники, а также по инфраструктурным объектам Украины, включая сферы энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.
17:34 22.10.2025
 
Зеленский сделала новое заявление после ударов ВС России

Зеленский назвал украинские регионы, попавшие под удары ВС России

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после ударов ВС России.
"Под ударами <...> в основном наша энергетика <...>", — написал он в Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что пострадали объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Винницкой, Запорожской, Черкасской и Сумской областях.
По информации, предоставленной координатором николаевского подполья Сергеем Лебедевым, в Днепродзержинске, расположенном в Днепропетровской области, была повреждена гидроэлектростанция, где находились системы ПВО и личный состав ВСУ. В Каменском и Павлограде после ударов по промышленным и логистическим объектам возникли пожары и были зафиксированы перебои с электроснабжением.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по местам дислокации личного состава и техники, а также по инфраструктурным объектам Украины, включая сферы энергетики, оборонной промышленности, управления и связи.
УКРАИНА Владимир Зеленский ВСУ ВС РФ
 
 
Заголовок открываемого материала