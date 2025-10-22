Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росстат сообщил о росте добычи угля в России - 22.10.2025
Росстат сообщил о росте добычи угля в России
2025-10-22T19:46+0300
2025-10-22T19:46+0300
экономика
россия
росстат
промышленность
уголь
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года - до 34,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля по итогам девяти месяцев составила 243 миллиона тонн, снизившись на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 6,6% - до 15,4 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 75,3 миллиона тонн. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период увеличилась на 6,2% - до 71,4 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 152 миллиона тонн (рост на 3,2% в годовом выражении). В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
россия, росстат, промышленность, уголь
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Промышленность, уголь
19:46 22.10.2025
 
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года - до 34,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Добыча каменного угля по итогам девяти месяцев составила 243 миллиона тонн, снизившись на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 6,6% - до 15,4 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 75,3 миллиона тонн.
Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период увеличилась на 6,2% - до 71,4 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 152 миллиона тонн (рост на 3,2% в годовом выражении).
В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
Азия наращивает потребление угля, заявил Путин
ЭкономикаРОССИЯРосстатПромышленностьуголь
 
 
