https://1prime.ru/20251022/ugol-863815789.html
Росстат сообщил о росте добычи угля в России
Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T19:46+0300
экономика
россия
росстат
промышленность
уголь
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81ccaa5c8a4c4a0af7bc625d55233a9a.jpg
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года - до 34,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля по итогам девяти месяцев составила 243 миллиона тонн, снизившись на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 6,6% - до 15,4 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 75,3 миллиона тонн. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период увеличилась на 6,2% - до 71,4 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 152 миллиона тонн (рост на 3,2% в годовом выражении). В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
https://1prime.ru/20251016/putin-863589469.html
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/80661/93/806619378_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c733503507d3292f2390700d659edeb4.jpg
россия, росстат, промышленность, уголь
Экономика, РОССИЯ, Росстат, Промышленность, уголь
Росстат сообщил о росте добычи угля в России
Росстат: добыча угля в России в январе-сентябре выросла на 0,1%, до 314 млн тонн
МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года - до 34,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата.
Добыча каменного угля по итогам девяти месяцев составила 243 миллиона тонн, снизившись на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 6,6% - до 15,4 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 75,3 миллиона тонн.
Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период увеличилась на 6,2% - до 71,4 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 152 миллиона тонн (рост на 3,2% в годовом выражении).
В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.
