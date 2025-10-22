https://1prime.ru/20251022/ugol-863815789.html

Росстат сообщил о росте добычи угля в России

Росстат сообщил о росте добычи угля в России - 22.10.2025, ПРАЙМ

Росстат сообщил о росте добычи угля в России

Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года

МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-сентябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 314 миллионов тонн, в сентябре - снизилась на 1,1% к сентябрю прошлого года - до 34,5 миллиона тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля по итогам девяти месяцев составила 243 миллиона тонн, снизившись на 1,6% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 6,6% - до 15,4 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 75,3 миллиона тонн. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период увеличилась на 6,2% - до 71,4 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 152 миллиона тонн (рост на 3,2% в годовом выражении). В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.

