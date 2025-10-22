https://1prime.ru/20251022/ukraina-863791110.html

"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил не предоставлять военную помощь Владимиру Зеленскому, чтобы сохранить возможность конструктивного диалога с Россией, сообщил изданию IL Fatto Quotidiano профессор социологии и директор Центра международной безопасности при Римском университете Luiss, Алессандро Орсини. "Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", — объяснил он. По словам Орсини, Трамп осознает, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и потому он постепенно дистанцируется от Зеленского, что вызывает беспокойство в Киеве. "Украина обречена, поэтому это именно Трамп просит Путина о перемирии, пока Зеленский ползает на коленях, умоляя его (Трампа. — Прим. Ред.) сделать все, чтобы остановить россиян", — отметил эксперт. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и американский лидер занимал жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Также Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию на улице, за пределами Белого дома. Перед переговорами президент России Путин поговорил по телефону с Трампом, обсуждая ситуацию вокруг Украины. После беседы Трамп объявил о своих намерениях встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, согласно сообщению представителя американской администрации, полученному РИА Новости, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется. Комментируя возможность поставок ракет Tomahawk Украине, Трамп неоднократно подчеркивал, что США самодостаточны и в них нуждаются, несмотря на их большие резервы.

