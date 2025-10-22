"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа
Профессор Орсини: Трамп отказал Киеву в помощи, чтобы сохранить диалог с Москвой
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил не предоставлять военную помощь Владимиру Зеленскому, чтобы сохранить возможность конструктивного диалога с Россией, сообщил изданию IL Fatto Quotidiano профессор социологии и директор Центра международной безопасности при Римском университете Luiss, Алессандро Орсини.
"Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", — объяснил он.
"Украина обречена, поэтому это именно Трамп просит Путина о перемирии, пока Зеленский ползает на коленях, умоляя его (Трампа. — Прим. Ред.) сделать все, чтобы остановить россиян", — отметил эксперт.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и американский лидер занимал жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Также Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию на улице, за пределами Белого дома.
Перед переговорами президент России Путин поговорил по телефону с Трампом, обсуждая ситуацию вокруг Украины. После беседы Трамп объявил о своих намерениях встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, согласно сообщению представителя американской администрации, полученному РИА Новости, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется.
Комментируя возможность поставок ракет Tomahawk Украине, Трамп неоднократно подчеркивал, что США самодостаточны и в них нуждаются, несмотря на их большие резервы.