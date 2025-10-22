Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа - 22.10.2025, ПРАЙМ
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа - 22.10.2025, ПРАЙМ
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп решил не предоставлять военную помощь Владимиру Зеленскому, чтобы сохранить возможность конструктивного диалога с Россией, сообщил... | 22.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-22T07:17+0300
2025-10-22T07:17+0300
общество
мировая экономика
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
киев
cnn
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил не предоставлять военную помощь Владимиру Зеленскому, чтобы сохранить возможность конструктивного диалога с Россией, сообщил изданию IL Fatto Quotidiano профессор социологии и директор Центра международной безопасности при Римском университете Luiss, Алессандро Орсини. "Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", — объяснил он. По словам Орсини, Трамп осознает, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и потому он постепенно дистанцируется от Зеленского, что вызывает беспокойство в Киеве. "Украина обречена, поэтому это именно Трамп просит Путина о перемирии, пока Зеленский ползает на коленях, умоляя его (Трампа. — Прим. Ред.) сделать все, чтобы остановить россиян", — отметил эксперт. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и американский лидер занимал жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Также Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию на улице, за пределами Белого дома. Перед переговорами президент России Путин поговорил по телефону с Трампом, обсуждая ситуацию вокруг Украины. После беседы Трамп объявил о своих намерениях встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, согласно сообщению представителя американской администрации, полученному РИА Новости, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется. Комментируя возможность поставок ракет Tomahawk Украине, Трамп неоднократно подчеркивал, что США самодостаточны и в них нуждаются, несмотря на их большие резервы.
украина
сша
киев
общество , мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, киев, cnn
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Киев, CNN
07:17 22.10.2025
 
"Падение Зеленского": в Италии запаниковали после нового заявления Трампа

Профессор Орсини: Трамп отказал Киеву в помощи, чтобы сохранить диалог с Москвой

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп решил не предоставлять военную помощь Владимиру Зеленскому, чтобы сохранить возможность конструктивного диалога с Россией, сообщил изданию IL Fatto Quotidiano профессор социологии и директор Центра международной безопасности при Римском университете Luiss, Алессандро Орсини.
"Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт", — объяснил он.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
"Вернуть Крым". Слова Трампа об Украине поразили японцев
Вчера, 19:55
По словам Орсини, Трамп осознает, что ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, и потому он постепенно дистанцируется от Зеленского, что вызывает беспокойство в Киеве.
"Украина обречена, поэтому это именно Трамп просит Путина о перемирии, пока Зеленский ползает на коленях, умоляя его (Трампа. — Прим. Ред.) сделать все, чтобы остановить россиян", — отметил эксперт.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским в Вашингтоне. CNN сообщило, что Трамп ясно дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios отметил, что переговоры были напряженными, и американский лидер занимал жесткую позицию. Один из источников даже отметил, что "они прошли неудачно". Также Зеленскому пришлось давать пресс-конференцию на улице, за пределами Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В США раскрыли, как Трамп подставил Зеленского
Вчера, 18:09
Перед переговорами президент России Путин поговорил по телефону с Трампом, обсуждая ситуацию вокруг Украины. После беседы Трамп объявил о своих намерениях встретиться с Путиным в Будапеште. Однако, согласно сообщению представителя американской администрации, полученному РИА Новости, в ближайшее время встреча с Путиным не планируется.
Комментируя возможность поставок ракет Tomahawk Украине, Трамп неоднократно подчеркивал, что США самодостаточны и в них нуждаются, несмотря на их большие резервы.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
В ЕС сделали громкое заявление перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 16:22
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийКиевCNN
 
 
