В Киеве сделали заявление после встречи Зеленского с лидерами ЕС

В Киеве сделали заявление после встречи Зеленского с лидерами ЕС - 22.10.2025

В Киеве сделали заявление после встречи Зеленского с лидерами ЕС

Европейские политики усиленно стараются представить Владимира Зеленского как миротворца и предотвратить возможные переговоры между президентом России Владимиром | 22.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Европейские политики усиленно стараются представить Владимира Зеленского как миротворца и предотвратить возможные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. "Вот сказали ведь тебе (Зеленский. — Прим. Ред), что, мол, приезжай в Москву, поговорим и обсудим все, что нужно, а он отказался. Трамп ему в Белом доме повторил, а он снова отказался, и теперь вот европейцы за уши его тащат, чтобы не терять такой ценный актив. Ведь им надо выиграть время перед тем, как Зеленский откажется снова", — объяснил он. По словам Соскина, несмотря на оптимистичные заявления европейских стран, Украина уже давно находится в сложной ситуации и ей необходимо получить временную передышку для того, чтобы европейские союзники смогли оказать поддержку. "Украина давно банкрот. Сама уже функционировать не может, а на армию нужны гривны. О какой сильной позиции в этом заявлении идет речь? Вы что народ обманываете?", — задал вопрос Соскин. Вчера ряд европейских лидеров вместе с Владимиром Зеленским выступили с совместным обращением, призывающим остановить военные действия на текущих позициях линии фронта в Украине. Среди подписантов числятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, польский премьер Дональд Туск и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. На прошлой неделе журналисты Белого дома сообщали, что президент США Дональд Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущих позициях линии фронта и затем "договориться о чем-то". В Кремле отметили, что вопрос о заморозке конфликта на Украине уже не раз был поднят в ходе различных контактов между Россией и США. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе неизменна и последовательна. Он также отметил, что европейские страны в настоящее время подталкивают украинское правительство к продолжению военных действий. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал важность устранения первопричин украинского кризиса для его долгосрочного разрешения.

